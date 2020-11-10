Keçiören Atatürk'ü anlamlı koreografi ile andı - Son Dakika

Keçiören Atatürk'ü anlamlı koreografi ile andı

10.11.2020 12:09
Keçiören Atatürk'ü anlamlı koreografi ile andı, System.String[]

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Bugün eğer devletimiz varsa, ezanımız varsa, bayrağımız varsa önce Allah'a sonra Atatürk'e, silah arkadaşlarına, şehitlerimize, gazilerimize ve yiğitlerimize borçluyuz" dedi.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Bugün eğer devletimiz varsa, ezanımız varsa, bayrağımız varsa önce Allah'a sonra Atatürk'e, silah arkadaşlarına, şehitlerimize, gazilerimize ve yiğitlerimize borçluyuz" dedi.

Keçiören Belediyesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 82'nci yıl dönümü dolayısıyla Kalaba Kent Meydanı'nda düzenlenen anma programında Atatürk'ün doğum yılı olan 1881 ve sonsuzluk işaretinden oluşan koreografiyi sergiledi.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok ve siyasi parti temsilcilerinin dualar eşliğinde belediye önünde bulunan Atatürk büstüne çelenk bırakmasıyla başlayan program, 09.05'te 2 dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Program boyunca, 150 kişilik belediye personeli tarafından Atatürk'ün doğumunu ve ölümsüzlüğünü sembolleştiren "1881 ve sonsuzluk" işaretinden oluşan koreografi sergilendi.

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk yedi düvele karşı mücadele vermiştir"

Anma programının sonunda Atatürk anısına sergilenen koreografi için personellere hitaben teşekkür konuşması yapan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Büyük komutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk yedi düvele karşı mücadele vermiştir. Türk milleti küllerinden doğmuştur. Bugün eğer devletimiz varsa, ezanımız varsa, bayrağımız varsa önce Allah'a sonra Atatürk'e, silah arkadaşlarına, şehitlerimize, gazilerimize ve yiğitlerimize borçluyuz. Allah onlardan razı olsun" dedi.

Atatürk'ün, 'Benim naciz vücudum bir gün kara toprak olacaktır ama Türkiye Cumhuriyeti devleti ilelebet yaşayacaktır' sözüne atıfta da bulunan Altınok, şunları kaydetti:

"İnsanlar fani ama baki olan devletimiz. Atatürk'ün yaptığı inanmak ve iman etmektir. Bu yüzden de mekanı cennet olsun. Geçmişten günümüze kadar vatanımız, devletimiz, milletimiz ve bayrağımız uğruna seve seve şehadet şerbeti içmeye koşan bütün kahramanlara selam olsun, mekanları cennet olsun. Sizlere de Atatürk'ün doğumunu ve ölümsüzlüğünü sembolleştiren böylesine güzel bir koreografi sergilediğiniz için teşekkür ediyorum."

Altınok, Azerbaycan'ın Ermenistan'a karşı kazandığı zafere de değinerek, "Can Azerbaycan da bir 10 Kasım gecesi topraklarına kavuştu. Yıllardır işgal altındaki topraklarını, 'Olmaya vatan yahşi ölmeye vatan yahşi' diyerek kazandı. Vermiş olduğu mücadelenin sonucunda Karabağ'da inşallah Azerbaycan Türk bayrağı dalgalanacak. Bayraklarımız kıyamete kadar dalgalansın, minarelerden ezanlarımız dinmesin, devletimiz kıyamete kadar payidar olsun" şeklinde konuştu. - ANKARA

Keçiören Atatürk'ü anlamlı koreografi ile andı
Keçiören Atatürk'ü anlamlı koreografi ile andı
Keçiören Atatürk'ü anlamlı koreografi ile andı
Keçiören Atatürk'ü anlamlı koreografi ile andı
Keçiören Atatürk'ü anlamlı koreografi ile andı

Mustafa Kemal Atatürk, Sonsuzluk, Keçiören, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Keçiören Atatürk'ü anlamlı koreografi ile andı - Son Dakika Ekonomi


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