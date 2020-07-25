ATATÜRK KENT ORMANI'NDA KAZI YAPAN KEPÇE DOĞALGAZ BORUSUNU DELDİ - Son Dakika

Sarıyer'de, Atatürk Kent Ormanı'nda yol yapımı için kepçeyle kazı yapılırken doğalgaz borusu delindi. Çevreye yayılan gaz kokusu paniğe neden oldu.

Derbent Çamlıtepe Mahallesi Ulu Caddesi'nde 16.15 sıralarında meydana gelen olayda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kent Ormanı'nda, engelli yolu olarak da kullanılacak yol için kazı çalışması yapıldığı sırada kepçe yanlışlıkla doğalgaz borusunu deldi. Büyük bir gürültüyle sızan gaz çevreye yayılırken, kısa süreli panik yaşandı.

Olayı fark eden mahalle sakinleri itfaiye ve doğalgaz acil ekiplerine haber verirken, polis gelene kadar tedbir amacıyla caddeyi her iki yönden araç ve yaya trafiğine kapattı.

Olay yerine gelen itfaiye ve doğalgaz acil ekiplerinin çalışmasının ardından hattaki gaz kesilerek sızıntı önlendi.

Doğalgaz sızıntısını fark eder etmez yolu kapatan mahalle sakinlerinden Orhan İlkin Bir ses duyduk, yavaşladık. Ormanın kenarında doğal gaz kokusu vardı. Ses de vardı. Ağabeyimle biz hemen yolu kapattık. Gerekli yerleri aradık, sağ olsunlar hızlı bir şekilde geldiler. Daha önce de ormanımız 3 yerden yandı. 2-3 gündür talihsiz olaylar oluyor. Doğalgaz hatları patlıyor. Kepçe doğalgaz borusunu patlattı diye konuştu.