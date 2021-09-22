Atatürk Kent Park'ta zumba ve aerobik zamanı - Son Dakika

Her yaştan Manisalının katılım gösterdiği etkinlikte, spor yapmanın keyfine varılırken, hareketli yaşamın ve sporun önemine dikkat çekildi.

Avrupa Hareketlilik Haftası, 2002 yılından bu yana Avrupa ve dünya genelinde birçok şehirde kutlanıyor. Çevreci ve sürdürülebilir ulaşım çözümlerine farkındalık oluşturulması amaçlanıyor. 16-22 Eylül tarihleri arasında kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası'na bu yıl 51 ülkeden 2883 şehir katılıyor. Etkinlik haftası boyunca katılımcı şehirler, şehir merkezlerinde motorlu taşıt trafiğinin kısıtlanması, toplu ulaşım ve sürdürülebilir hareket alternatiflerinin teşviki ile farkındalık oluşturmak amaçlanıyor. Bu kapsamda, Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Atatürk Kent Park'ta Zumba ve Aerobik egzersizleri etkinliği düzenlendi. Aerobik öğretmeni Ezgi Abay ve Zumba eğitmeni Merve Yılmaz tarafından katılım sağlayan her yaştan vatandaşa sağlıklı yaşam için spor egzersizleri yapıldı.

Kitap Okuma ve Resim Sergisi İle Son Bulacak

Avrupa Hareketlilik Haftası, 21 Eylül Salı günü, Fatih Parkı'nda saat 15.00'de 'Çiçeklenen Manisa' etkinliği ile devam edecek. Etkinlikler hakkında bilgi veren Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan, sağlıklı bir kent için toplu taşıma ve çevreci ulaşım araçlarını kullanma çağrısında bulundu. Hafta boyunca sürecek etkinlikler hakkında bilgi veren Özcan, 22 Eylül tarihine kadar sürecek olan etkinliklerin Atatürk Kent Park'ta spor etkinlikleriyle devam edeceğini ve Avrupa Hareketlilik Haftası'nın son günü olan 22 Eylül tarihinde de Hükümet Caddesi'nin trafiğe kapatılarak kitap okuma ve resim sergisi ile son bulacağını bildirdi.