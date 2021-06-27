Üye Girişi
Atatürk Kitaplığı'ndaki tarihi gazete nüshalarına jiletli tahribat - Son Dakika

Atatürk Kitaplığı'ndaki tarihi gazete nüshalarına jiletli tahribat

27.06.2021 12:30
Atatürk Kitaplığı'ndaki tarihi gazete nüshalarına jiletli tahribat, System.String[]

Atatürk Kitaplığı'ndaki 190 yıllık gazete nüshalarının tahrip edildiği ortaya çıktı.

Atatürk Kitaplığı'ndaki 190 yıllık gazete nüshalarının tahrip edildiği ortaya çıktı. Genellikle üniversite öğrencileri, araştırmacılar ve tarih meraklıları tarafından ziyaret edilen kitaplıkta özenle korunan tarihi gazetelerin, jilet, makas ve maket bıçakları ile kesilerek alındığı, orijinal nüshalara bu şekilde zarar verildiği belirlendi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane ve Müzeler Müdürü Ali Şafak Özdemir, ziyaretçilerin uyarılmasına rağmen bu durumun önüne geçilemediğini belirterek, "Böyle devam ederse ziyaretçiler orijinal nüshaları yalnızca dijital ortamda görebilecek" dedi.

Osmanlının ilk Türk gazetesi Takvim-i Vekayi'den itibaren günümüze kadar birçok gazete nüshasının büyük bir özenle saklandığı Atatürk Kitaplığı'nda, tarihi belge niteliği taşıyan gazete nüshalarının ziyaretçiler tarafından tahrip edildiği ortaya çıktı. Özellikle üniversite öğrencileri, araştırmacılar ve tarih meraklıları için kaynak niteliği taşıyan gazetelerin orijinal nüshalarının jilet, makas ve maket bıçakları ile kesilerek alındığı belirlendi. Atatürk Kitaplığı ziyaretçilerine gazete nüshalarını fotokopi çekme ya da dijitalini alma imkanları sunuyor. Ancak bazı ziyaretçiler tarafından bu tarihi belge niteliği taşıyan gazetelerin orijinallerine zarar veriliyor. Gazeteler neme, ısıya ve yangına karşı özel depolarda korunuyor ve her gazetenin sayfaları tek tek restore ediliyor.

"BENDEN SONRASI TUFAN ZİHNİYETİ"

Atatürk Kitaplığı gazete arşivleri alanına araştırma yapmak için gelen Güray Erbil, "Bir araştırma çalışmam için bir süredir Atatürk Kitaplığı'na geliyorum. 20 -30 yıl öncesine ait gazetelerin bazı sayfaların koparıldığını, makas ya da kesici aletlerle zarar verildiğini görüyorum. İnsanlar buraya çok eski yıllara ait haberleri araştırmaya geliyor. Ancak buraya gelen ziyaretçiler kendinden önce gelen bencil insanlar yüzünden aradıkları sayfalara ulaşamıyor. Resmen benden sonrası tufan zihniyeti söz konusu. Lütfen insanlar bu şekilde davranmasın. Zaten buraya gelen kişi sayfadaki haberi kesmek üzere hazırlıklı gelmiş oluyor. Yanında ya jilet ya da makas getirmiş oluyor. Bu gazetelerin hepsi tarihe ışık tutuyor. Araştırmacılar için çok önemli. Ziyaretçiler, yanlarında jilet ya da makas getirmek yerine fotoğraf makinesi getirsinler. Kendinden sonra gelecek insanları da düşünerek hareket etsinler" dedi.

"GAZETE ESERLERİNİN BAZI SAYFALARINI KOPARDIKLARINA ŞAHİT OLDUK"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane ve Müzeler Müdürü Ali Şafak Özdemir, "Sosyal Bilimler alanında çalışma yapan bütün araştırmacıların yolu bir şekilde Atatürk Kitaplığı'na düşüyor. Bu kitaplıkta ortak bir kültüre sahibiz. Burada bizlerin koruduğu eserlerin hepsi ortak tarihimiz. Ancak bazı ziyaretçiler buradaki eserlere bencilce ve hoyratça davranabiliyor. Ziyaretçilerimize fotokopi ve dijital olarak belgelerin kopyalarını verme hizmetini sunuyor olsak da ziyaretçilerin gazete eserlerinin bazı sayfalarını kopardıklarına şahit olduk" diye konuştu.

"BU GAZETELER BU ESERLER BİZİM ORTAK MİRASIMIZ"Vatandaşlardan eserlere zarar vermemelerini rica eden Özdemir, "Ziyaretçilerimizin gazete nüshalarını koparmalarını gerektirecek hiçbir gerçekçe yok. Ziyaretçilerimizin cep telefonuyla görüntü almalarına bile izin veriyoruz. Bu gazeteler bu eserler bizim ortak mirasımız. Kesinlikle korunmalılar. Biz üzerimize düşeni yapıyoruz. Ziyaretçilerden aynı duyarlılığı bekliyoruz" dedi.

"BİR ARAŞTIRMACININ BAŞINDA PERSONEL BEKLETMİYORUZ"Ali Şafak Özdemir, "Yırtılan ya da koparılan sayfalar bazen bir ölüm ilanı oluyor, bazen ise adli bir vaka oluyor. Aslında sizin için çok kıymetli olan ve çok kolay bir şekilde erişebileceğiz gazete nüshası, sizden önce gelen bir ziyaretçi tarafından koparılmış oluyor. Ziyaretçilerin bu eserleri inceledikleri salonda sabit personellerimiz var. Ancak bu personeller güvenlik görevlileri gibi değil, ziyaretçilere hizmet etmek için orada bulunuyor. Bir araştırmacının başında personel bekletmiyoruz. Bu durumun araştırmacı için bir huzursuzluk kaynağı olduğunu düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

"GAZETE NÜSHALARININ BAŞKA BİR KOPYASI YOK"

Gazete nüshalarının bir başka kopyalarının olmadığını söyleyen Özdemir, "Bir kullanıcının hoyratça davranışı bir sonraki bilimadamını zora sokuyor. Biz bu eserleri ancak dijitalleştirerek saklamaya çalışıyoruz. Bugün 1920 yılına ait bir gazetenin kopyasına ulaşabilmek büyük bir konfor. Ama ziyaretçilerimizin bu hoyratça davranışları devam edecek olursa, bizler istemeye istemeye bu kopyaları ziyaretçilere sunmama yönünde karar alıyor olacağız" dedi.  Bütün arşivi dijitalleştirme yönünde çalışmalar yaptıklarını vurgulayan Özdemir, "Gazete ve dergi gibi eserlerin saklandığı depoya herkesi almamız mümkün değil. Bu depoyu özellikle yangın, nem ve ısı gibi unsurlardan korumaya çalışıyoruz. Bu depoda çok kıymetli eserler var. Bu eserlerin hepsinin büyük bir özenle korunması gerekiyor. Bu koruma sırasında bizim için nem dengesi çok önemli. Çünkü kağıt yaşayan bir materyal ve zamana yenik düşüyor" diye konuştu.


Atatürk Kitaplığı'ndaki tarihi gazete nüshalarına jiletli tahribat
Atatürk Kitaplığı'ndaki tarihi gazete nüshalarına jiletli tahribat
Atatürk Kitaplığı'ndaki tarihi gazete nüshalarına jiletli tahribat
Atatürk Kitaplığı'ndaki tarihi gazete nüshalarına jiletli tahribat
Atatürk Kitaplığı'ndaki tarihi gazete nüshalarına jiletli tahribat
Atatürk Kitaplığı'ndaki tarihi gazete nüshalarına jiletli tahribat
Atatürk Kitaplığı'ndaki tarihi gazete nüshalarına jiletli tahribat
Atatürk Kitaplığı'ndaki tarihi gazete nüshalarına jiletli tahribat
Atatürk Kitaplığı'ndaki tarihi gazete nüshalarına jiletli tahribat
Atatürk Kitaplığı'ndaki tarihi gazete nüshalarına jiletli tahribat
Atatürk Kitaplığı'ndaki tarihi gazete nüshalarına jiletli tahribat
Atatürk Kitaplığı'ndaki tarihi gazete nüshalarına jiletli tahribat
Atatürk Kitaplığı'ndaki tarihi gazete nüshalarına jiletli tahribat
Atatürk Kitaplığı'ndaki tarihi gazete nüshalarına jiletli tahribat
Atatürk Kitaplığı'ndaki tarihi gazete nüshalarına jiletli tahribat

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Atatürk Kitaplığı, Ali Şafak, Gazete, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Atatürk Kitaplığı'ndaki tarihi gazete nüshalarına jiletli tahribat - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Uçurumundan atladığı öne sürülen genç kızın arkadaşı konuştu: Sevgilisinden ayrıldığı için atladı, kafası güzeldi 12:36 Uçurumundan atladığı öne sürülen genç kızın arkadaşı konuştu: Sevgilisinden ayrıldığı için atladı, kafası güzeldi Mısır tarlasındaki domuzlar tedirgin etti 12:22 Mısır tarlasındaki domuzlar tedirgin etti Marmaris'te orman yangını! Alevler bir anda büyüdü, plajdakiler korkuyla seyretti 12:21 Marmaris'te orman yangını! Alevler bir anda büyüdü, plajdakiler korkuyla seyretti
İngiltere Savunma Bakanlığı'na ait gizli belgeler kentteki bir otobüs durağında bulundu 11:49 İngiltere Savunma Bakanlığı'na ait gizli belgeler kentteki bir otobüs durağında bulundu Başkent'te feci kaza! Tıra çarparak hurdaya dönen araçtan 3 kadının cansız bedeni çıkarıldı 10:58 Başkent'te feci kaza! Tıra çarparak hurdaya dönen araçtan 3 kadının cansız bedeni çıkarıldı Göçmenlerin olduğu kamyon, açılan ateşe karşılık verdi: 2 kişi hayatını kaybederken, 12 kişi yaralandı 10:34 Göçmenlerin olduğu kamyon, açılan ateşe karşılık verdi: 2 kişi hayatını kaybederken, 12 kişi yaralandı
Kazada ölen genç kadının meslektaşlarının kızı olduğunu öğrendi! AFAD ekipleri, acı haberi aileye zorlukla verdi 09:41 Kazada ölen genç kadının meslektaşlarının kızı olduğunu öğrendi! AFAD ekipleri, acı haberi aileye zorlukla verdi İçecekler öncelikli olmak üzere ambalajlı ürünler artık depozitolu oluyor! İade eden vatandaşlar parasını geri alacak 09:29 İçecekler öncelikli olmak üzere ambalajlı ürünler artık depozitolu oluyor! İade eden vatandaşlar parasını geri alacak

Son Dakika Haberleri
12:38 Sergen Yalçın rakiplere gözdağı verdi: Başarıya doyduğumu sanmayın
12:36 Uçurumundan atladığı öne sürülen genç kızın arkadaşı konuştu: Sevgilisinden ayrıldığı için atladı, kafası güzeldi
12:24 Son Dakika! Çorlu'da sahte içkiden zehirlenerek ölenlerin sayısı 5'e çıktı
12:22 Mısır tarlasındaki domuzlar tedirgin etti
12:21 Güzel fitness antrenörü Pamela Reif, plajdan yaptığı üstsüz paylaşımla sosyal medyayı salladı
12:20 Marmaris'te orman yangını! Alevler bir anda büyüdü, plajdakiler korkuyla seyretti
11:49 İngiltere Savunma Bakanlığı'na ait gizli belgeler kentteki bir otobüs durağında bulundu
11:43 Fenerbahçe'nin yeni transferi Serdar Dursun: Tarihin en iyi on numarası Mesut'la çok iyi anlaşacağız
11:34 Bütün yıl hazırlandığı sınava saniyelerle geç kaldı! Koşması da bir işe yaramadı
11:13 Damadının istismarına uğrayan kayınvalide, şikayetçi oldu: Bacaklarımı okşayıp duvara yasladı
Sergen Yalçın rakiplere gözdağı verdi: Başarıya doyduğumu sanmayın Sergen Yalçın rakiplere gözdağı verdi: Başarıya doyduğumu sanmayın         
12:38
Son Dakika! Çorlu'da sahte içkiden zehirlenerek ölenlerin sayısı 5'e çıktı Son Dakika! Çorlu'da sahte içkiden zehirlenerek ölenlerin sayısı 5'e çıktı         
12:24
Güzel fitness antrenörü Pamela Reif, plajdan yaptığı üstsüz paylaşımla sosyal medyayı salladı Güzel fitness antrenörü Pamela Reif, plajdan yaptığı üstsüz paylaşımla sosyal medyayı salladı         
12:22
Yasak aşk istifa getirmişti! İngiltere Sağlık Bakanlığı, Hancock'un dudak dudağa görüntülerine soruşturma başlattı Yasak aşk istifa getirmişti! İngiltere Sağlık Bakanlığı, Hancock'un dudak dudağa görüntülerine soruşturma başlattı         
12:21
Damadının istismarına uğrayan kayınvalide, şikayetçi oldu: Bacaklarımı okşayıp duvara yasladı Damadının istismarına uğrayan kayınvalide, şikayetçi oldu: Bacaklarımı okşayıp duvara yasladı         
11:14
2 hafta önce aşı yaptıran İngiliz rock yıldızı Zion'un ölümü ülkeyi karıştırdı! Yine AstraZeneca 2 hafta önce aşı yaptıran İngiliz rock yıldızı Zion'un ölümü ülkeyi karıştırdı! Yine AstraZeneca         
10:36
Avrupa Şampiyonası tarihinde gol atan ilk baba-oğul futbolcular Chiesa ailesi oldu Avrupa Şampiyonası tarihinde gol atan ilk baba-oğul futbolcular Chiesa ailesi oldu         
10:33
Dünya Sağlık Örgütü, delta varyantına karşı uyardı: İki doz aşı olanlar bile dikkatli olmalı, maske takmaya devam etmeliler Dünya Sağlık Örgütü, delta varyantına karşı uyardı: İki doz aşı olanlar bile dikkatli olmalı, maske takmaya devam etmeliler         
09:38
"Söke söke" polemiğine Kılıçdaroğlu'nun ardından Ali Babacan da katıldı         
09:23
Genç kız uçurumdan düşerek hayatını kaybetti, pikniğe gittiği erkek arkadaşları kaçtı Genç kız uçurumdan düşerek hayatını kaybetti, pikniğe gittiği erkek arkadaşları kaçtı         
09:22
Survivor Nagihan Karadere'den gündem yaratacak cinsel ilişki itirafları! Yatak odası sırlarını ortalığa döktü Survivor Nagihan Karadere'den gündem yaratacak cinsel ilişki itirafları! Yatak odası sırlarını ortalığa döktü         
09:21
Değişen okul ismi nedeniyle öğrenciler sınava giremedi Değişen okul ismi nedeniyle öğrenciler sınava giremedi         
09:21
Müsilaj, Marmara'nın ardından Yunanistan'a sıçradı! Turistik Limni Adası adeta görünmez oldu Müsilaj, Marmara'nın ardından Yunanistan'a sıçradı! Turistik Limni Adası adeta görünmez oldu         
09:18
Spor salonunda kıyafet tartışması! Sütyenle spor yapan kadın, salondan atıldı Spor salonunda kıyafet tartışması! Sütyenle spor yapan kadın, salondan atıldı         
21:19
Hayat Bilgisi'nin 'Barbie Gamze'sini görenler tanıyamıyor Hayat Bilgisi'nin 'Barbie Gamze'sini görenler tanıyamıyor         
17:43
3 yıl önce 5 dönüm araziye ektiği yaban mersininden, bu yıl 250 bin lira kazanacak 3 yıl önce 5 dönüm araziye ektiği yaban mersininden, bu yıl 250 bin lira kazanacak         
12:13
Avukatın etek boyuna müdahale eden hakim için karar verildi Avukatın etek boyuna müdahale eden hakim için karar verildi         
10:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.06.2021 13:00:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Atatürk Kitaplığı'ndaki tarihi gazete nüshalarına jiletli tahribat - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement