Atatürk Köprüsü, araç ve yaya trafiğine kapatıldı - Son Dakika

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Atatürk Köprüsü, araç ve yaya trafiğine kapatıldı
1 saat önce
Atatürk Köprüsü, araç ve yaya trafiğine kapatıldı Atatürk (Unkapanı) Köprüsü, yapılacak olan bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle araç, yaya trafiğine kapatıldı.
Atatürk Köprüsü, araç ve yaya trafiğine kapatıldı
İSTANBUL - Atatürk (Unkapanı) Köprüsü, yapılacak olan bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle araç, yaya trafiğine kapatıldı.
Haliç üzerinde bulunan Atatürk (Unkapanı) Köprüsü gece saat 00.30 ile 04.30 arası gerçekleştirilecek olan bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle araç, trafiğine çift yönlü olarak kapatıldı.
Köprü çalışmaların ardından 04.30'da tekrar araç ve yaya trafiğine açılacak.
Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 01:54 Kaynak: İHA
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