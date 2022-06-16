İstanbul Büyükşehir Belediyesi 'ne bağlı ekipler, saatler 00.30'u gösterdiğinde Atatürk Köprüsü girişlerine uyarı levhaları ve dubalar koyarak köprüyü onarım için araç ve yaya trafiğine kapattı. Polis ekipleri ise sürücüleri farklı güzergahlara yönlendirdi. Çalışmalar tamamlandıktan sonra köprü saat 04.30 itibarıyla yeniden araç ve yaya trafiğine açılacak.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › Atatürk Köprüsü araç ve yaya trafiğine kapatıldı - Son Dakika

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