Atatürk Köprüsü araç ve yaya trafiğine kapatıldı - Son Dakika
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Atatürk Köprüsü araç ve yaya trafiğine kapatıldı

16.06.2022 01:36
Atatürk Köprüsü araç ve yaya trafiğine kapatıldı

ATATÜRK Köprüsü (Unkapanı Köprüsü) bakım ve onarım çalışması nedeniyle saat 00.30 itibarıyla yaya ve araç trafiğine kapatıldı.

ATATÜRK Köprüsü (Unkapanı Köprüsü) bakım ve onarım çalışması nedeniyle saat 00.30 itibarıyla yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Çalışmalar tamamlandıktan sonra Atatürk Köprüsü saat 04.30'da yeniden trafiğe açılacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler, saatler 00.30'u gösterdiğinde Atatürk Köprüsü girişlerine uyarı levhaları ve dubalar koyarak köprüyü onarım için araç ve yaya trafiğine kapattı. Polis ekipleri ise sürücüleri farklı güzergahlara yönlendirdi. Çalışmalar tamamlandıktan sonra köprü saat 04.30 itibarıyla yeniden araç ve yaya trafiğine açılacak.

İBB'DEN AÇIKLAMA YAPILDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Atatürk Köprüsü 16 Haziran 2022 saat 00.30-04.30 saatleri arası araç ve yaya trafiğine kapatılarak deniz trafiğine açılacaktır" ifadeleri kullanıldı.


Atatürk Köprüsü araç ve yaya trafiğine kapatıldı
Atatürk Köprüsü araç ve yaya trafiğine kapatıldı
Atatürk Köprüsü araç ve yaya trafiğine kapatıldı
Atatürk Köprüsü araç ve yaya trafiğine kapatıldı
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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Atatürk Köprüsü araç ve yaya trafiğine kapatıldı - Son Dakika

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