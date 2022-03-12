Atatürk Köprüsü, bağlantı noktasındaki çalışmanın ardından yeniden trafiğe açıldı - Son Dakika
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Atatürk Köprüsü, bağlantı noktasındaki çalışmanın ardından yeniden trafiğe açıldı

12.03.2022 14:29

Bağlantı noktalarının açılması nedeniyle çift yönlü kapatılan Atatürk (Unkapanı) Köprüsü'ndeki trafik akışı, yeniden normale döndü.

Bağlantı noktalarının açılması nedeniyle çift yönlü kapatılan Atatürk (Unkapanı) Köprüsü'ndeki trafik akışı, yeniden normale döndü.

Alınan bilgiye göre, köprüdeki bağlantı noktasında henüz belirlenemeyen nedenle açılma meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, köprüyü çift yönlü olarak trafiğe kapatarak incelemelerde bulundu.

Yapılan çalışmanın ardından bağlantı noktasındaki sorunu gideren ekipler, köprüyü yeniden trafiğe açtı.

Bağlantı noktasında dün yaklaşık 20 santimetre açılma meydana gelmesi nedeniyle çift yönlü olarak trafiğe kapatılan Atatürk Köprüsü, yaklaşık 5 saatlik çalışmanın ardından yeniden trafiğe açılmıştı.

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Unkapanı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Atatürk Köprüsü, bağlantı noktasındaki çalışmanın ardından yeniden trafiğe açıldı - Son Dakika


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