Atatürk Köprüsü girişinde kamyonet devrildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Atatürk Köprüsü girişinde kamyonet devrildi - Son Dakika

Atatürk Köprüsü girişinde kamyonet devrildi

6 saat önce

Atatürk Köprüsü girişinde otomobil ile çarpışan kapalı kasa kamyonet devrilerek yan yattı.

Atatürk Köprüsü girişinde kamyonet devrildi, System.String[]

Atatürk Köprüsü girişinde otomobil ile çarpışan kapalı kasa kamyonet devrilerek yan yattı. Sürücülerin yara almadan kurtulduğu kaza nedeniyle Karaköy girişi bir süre kapanırken trafik ise felç oldu.

Kaza, saat 08.30 sıralarında Beyoğlu Refik Saydam Caddesi Atatürk Köprüsü üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Unkapanı istikametine seyir halinde olan otomobil ile Okan K. yönetimindeki 34 EB 7676 plakalı kapalı kasa kamyonet çarpıştı. Çarpışma sonucu kontrolden çıkan kamyonet devrilerek yan yattı. Her iki aracın sürücüsü de kazadan yara almadan kurtuldu. Karaköy girişi trafiğe kapanırken, caddede araç trafiği oluştu. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen trafik polisleri, trafiği kontrollü bir şekilde yönlendirdi. Kamyonet çekici yardımıyla yoldan kaldırılırken, trafik akışı normale döndü.

(Doğan Can Cesur/İHA)

Atatürk köprüsü, Karaköy, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 10:10 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

'Dur' ihtarına uymayan sürücü kaza yaptı, otomobil alev aldı
Fabrikadan 130 bin lira değerinde otomobil lastiği çalan hırsızlar MOBESE'leri izleyen polis ekiplerinin operasyonuyla yakayı ele verdi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Türkiye'den ABD'ye giden kadında koronavirüs tespit edildi" iddiasını yalanladı Son dakika: Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüs salgınının Türkiye'de olma ihtimali çok yüksek

Son Dakika Haberleri
16:52 Sağlık Bakanı Koca: "Vatandaşlarımız zorunlu olmadıkça yurt dışına çıkmamalı"
16:50 Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu Rektör Çalış'ı Ziyaret Etti
16:50 Basketbol U18 Kızlar 2. Bölge Şampiyonası Manisa'da başladı
16:47 Sağlık Bakanı Koca: "Yaşlılarımızı bu dönemde korumamız gerekiyor"
16:45 "Artık madenlerimizi salt ham madde olarak yurt dışına ihraç etme dönemi kapandı"

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2020 16:53:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Atatürk Köprüsü girişinde kamyonet devrildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]