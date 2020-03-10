Atatürk Köprüsü girişinde kamyonet devrildi - Son Dakika

Atatürk Köprüsü girişinde kamyonet devrildi

Köprü girişinde otomobille çarpışan kamyonet devrilerek yan yattı

Kaza nedeniyle Karaköy girişleri bir süre trafiğe kapandı

İSTANBUL - Atatürk Köprüsü girişinde otomobil ile çarpışan kapalı kasa kamyonet devrilerek yan yattı. Sürücülerin yara almadan kurtulduğu kaza nedeniyle Karaköy girişi bir süre kapanırken trafik ise felç oldu.

Kaza, saat 08.30 sıralarında Beyoğlu Refik Saydam Caddesi Atatürk Köprüsü üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde Unkapanı istikametine seyir halinde olan otomobil ile Okan K. yönetimindeki 34 EB 7676 plakalı kapalı kasa kamyonetle çarpıştı. Çarpışma sonucu sürücüsünün kontrolünü kaybeden kamyonet devrilerek yan yattı. Kaza sonucunda her iki aracın da sürücüsü yara almadan kurtuldu. Karaköy girişi trafiğe kapanırken, cadde üzerinde ise uzun araç trafiği oluştu. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen trafik polisleri, trafiği kontrollü bir şekilde yönlendirdi.

Trafik çekicisinin yardımıyla kamyonet yoldan kaldırılırken, trafikte normale döndü.