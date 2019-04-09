Son Dakika Haberleri: Atatürk Köprüsü Trafiğe Kapatıldı

Atatürk Köprüsü Trafiğe Kapatıldı

24 dakika önce

Atatürk Köprüsü (Unkapanı),bakım ve onarım çalışmalarından dolayısıyla çift taraflı olarak araç ve yaya trafiğine kapandı.

Atatürk Köprüsü Trafiğe Kapatıldı, System.String[]
Atatürk Köprüsü (Unkapanı),bakım ve onarım çalışmalarından dolayısıyla çift taraflı olarak araç ve yaya trafiğine kapandı.

Atatürk Köprüsü gece saatlerinde başlatılan bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle çift taraflı olarak araç ve yaya trafiğine kapandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Alt Yapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, tarafından bakım ve onarım çalışmaları yapılacak olan Unkapanı köprüsü 00.30 itibariyle trafiğe kapatıldı. Atatürk Köprüsü'nü kullanacak araç ve yayaların, 00.30-04.30 saatleri arasında Galata Köprüsü ile Haliç Köprüsü'nü kullanmaları gerekiyor.

Öte yandan yol çalışması nedeniyle köprüyü çevresinde trafik yoğunluğu oluşurken, sürücü ve yayalar Haliç ve Galata Köprülerine yönlendirildi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 02:04 Kaynak: İHA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Atatürk köprüsü, Güncel
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