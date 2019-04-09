Atatürk Köprüsü Trafiğe Kapatıldı
1 saat önce
Atatürk Köprüsü trafiğe kapatıldıİSTANBUL - Atatürk Köprüsü (Unkapanı),bakım ve onarım çalışmalarından dolayısıyla çift taraflı olarak araç ve yaya trafiğine kapandı.
Atatürk Köprüsü trafiğe kapatıldı
İSTANBUL - Atatürk Köprüsü (Unkapanı),bakım ve onarım çalışmalarından dolayısıyla çift taraflı olarak araç ve yaya trafiğine kapandı.
Atatürk Köprüsü gece saatlerinde başlatılan bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle çift taraflı olarak araç ve yaya trafiğine kapandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Yol Bakım ve Alt Yapı Koordinasyon Daire Başkanlığı
, tarafından bakım ve onarım çalışmaları yapılacak olan Unkapanı köprüsü 00.30 itibariyle trafiğe kapatıldı. Atatürk Köprüsü'nü kullanacak araç ve yayaların, 00.30-04.30 saatleri arasında Galata
Köprüsü ile Haliç
Köprüsü'nü kullanmaları gerekiyor.
Öte yandan yol çalışması nedeniyle köprüyü çevresinde trafik yoğunluğu oluşurken, sürücü ve yayalar Haliç ve Galata Köprülerine yönlendirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 02:45 Kaynak: İHA
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