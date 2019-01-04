Atatürk Köşkü Ormanı'na Yeni Fidanlar Dikildi

Trabzon'un önemli tarihi ve turistik mekanlarından Atatürk Köşkü Ormanı'nda böcek zararlısı dolayısıyla kuruyan ağaçların yerine yeni fidanlar dikildi.

Trabzon'un önemli tarihi ve turistik mekanlarından Atatürk Köşkü Ormanı'nda böcek zararlısı dolayısıyla kuruyan ağaçların yerine yeni fidanlar dikildi.



Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Atatürk Köşkü Ormanı için yapılması gereken her şeyi ivedilikle gerçekleştirdiklerini belirtti.



Ormanın en iyi şekilde idamesini sağlayacaklarını vurgulayan Gümrükçüoğlu, şu değerlendirmede bulundu:



"Karadeniz Teknik Üniversitesinden çok kıymetli hocalarımızla bu güzel bölgenin idame ettirilmesi için oluşturulan ekip çalışmaları sonucunda hazırladıkları nihai raporu uygulanması için kurumumuza ilettiler. Bu rapor gereğince başlatmış olduğumuz uygulama çalışmalarına devam ediyoruz."



Gümrükçüoğlu, alandan böcek zararlılarının uzaklaştırılması gerektiğinin altını çizerek, şunları kaydetti:



"Bu nedenle tamamen kurumuş olan ağaçları keserek yerlerine ağaç dikimi gerçekleştiriyoruz. Bu dikimlerde bölgeye en güzel şekilde uyum sağlayacak ağaç türlerini ve olabildiği kadarıyla büyük fidanları tercih ediyoruz. Bölgedeki çalışmalarımız sadece kuruyan ağaçların çıkarılması ve yerlerine yenilerinin dikilmesi ile sınırlı değil. Toprak bakımından diğer rehabilitasyon çalışmalarına kadar pek çok çalışmaya imza atacağız."

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