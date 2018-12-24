Son Dakika Haberleri: Atatürk Köşkü Ormanı'nda 12 Dişli Çam Kabuk Böceğinin Kuruttuğu Ağaçların Kesimlerine Başlandı.

Atatürk Köşkü Ormanı'nda 12 Dişli Çam Kabuk Böceğinin Kuruttuğu Ağaçların Kesimlerine Başlandı.

1 saat önce

Atatürk Köşkü Ormanı'nda 12 dişli çam kabuk böceğinin kuruttuğu ağaçların kesimlerine başlandı.

Atatürk Köşkü Ormanı'nda 12 dişli çam kabuk böceğinin kuruttuğu ağaçların kesimlerine başlandı...Atatürk Köşkü Ormanı havadan görüntülendi
12 dişli çam kabuk böceğinin neden olduğu ağaç kurumalarının önüne geçmek için belirlenen eylem planı kapsamında tamamen kuruyan 326 adet ağacın kesimleri başlarken, kesilen ağaçların yerine daha dayanıklı ve estetik açıdan hoş görüntü veren türler dikilecek

TRABZON - Trabzon'un Ortahisar ilçesi Soğuksu Mahallesi'nde yaklaşık 2,5 hektar büyüklüğündeki çoğunluğu ladin ve sarıçam ağaçlarından oluşan Atatürk Köşkü Ormanı'nda 12 dişli çam kabuk böceğinin neden olduğu ağaç kurumalarının önüne geçmek için belirlenen eylem planı kapsamında tamamen kuruyan 326 adet ağacın kesimine başlandı. Kesilen ağaçların yerine daha dayanıklı ve estetik açıdan hoş görüntü veren türler dikilecek.
1938 yılı sonlarında oluşturulan Atatürk Köşkü Ormanı'nda 2012 yılından itibaren ağaçlarda başlayan kurumalar üzerine Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından Atatürk Köşkü Ormanı Koruma ve Rehabilitasyon Projesi başlatılmıştı. Proje kapsamında Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, KTÜ Orman Fakültesi ve Trabzon Orman İşletme Müdürlüğü ortak bir çalışma yürütmüştü. Yapılan çalışma sonrasında ormanda ağaçlarda görülen kurumaya 12 dişli çam kabuk böceği zararlısı ile iklim ve toprak şartlarının neden olduğu belirlendi. Ormandaki bin 41 ağaç tek tek incelenirken, kuruyan ağaçlar belirlendi. 585 ağacın sağlıklı olduğu, 326 ağacın tamamen kuruduğu, 130 ağaçta ise 12 dişli çam kabuk böceğine rastlandığı belirtilen rapor doğrultusunda ilk planda tamamen kuruyan 326 ağacın ardından da böceğin görüldüğü ağaçların kesilmesine karar verildi. Kesim kararının alınmasının ardından kuruyan ağaçlar geçtiğimiz haftadan itibaren kesilmeye başlarken, kesilen ağaçların yerine daha dayanıklı ve estetik açıdan hoş görüntü veren türler dikilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 04:14 Kaynak: İHA

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