Atatürk Köşkü Ormanı'nda '12 Dişli'nin Kuruttuğu Ağaçların Yerine Yenileri Dikilmeye Başlandı

Atatürk Köşkü Ormanı'nda '12 Dişli'nin kuruttuğu ağaçların yerine yenileri dikilmeye başlandı Kesilen ağaçların yerine doğu kayını, gürgen, ıhlamur ve Avrupa ladini dikiliyorTRABZON - Atatürk Köşkü Ormanı'nda '12 Dişli'nin kuruttuğu ağaçların kesilmeye başlamasının ardından yerlerine yeni...

Atatürk Köşkü Ormanı'nda '12 Dişli'nin kuruttuğu ağaçların yerine yenileri dikilmeye başlandı

Kesilen ağaçların yerine doğu kayını, gürgen, ıhlamur ve Avrupa ladini dikiliyor



TRABZON - Atatürk Köşkü Ormanı'nda '12 Dişli'nin kuruttuğu ağaçların kesilmeye başlamasının ardından yerlerine yeni ağaç türlerinin de dikimine başlanıldı.

Trabzon'un Ortahisar ilçesi Soğuksu mahallesinde yaklaşık 2,5 hektar büyüklüğündeki çoğunluğu ladin ve sarıçam ağaçlarından oluşan Atatürk Köşkü Ormanı'nda 12 Dişli Çam Kabuk Böceği'nin neden olduğu ağaç kurumalarının önüne geçmek için belirlenen eylem planı kapsamında tamamen kuruyan 326 adet ağacın kesimine başlanırken, bir taraftanda yeni ağaç türlerinin dikimi gerçekleştiriliyor. Kesilen ağaçların yerine daha dayanıklı ve estetik açıdan hoş görüntü veren türler dikiliyor.

1938 yılı sonlarında oluşturulan Atatürk Köşkü Ormanı'nda 2012 yılından itibaren ağaçlarda başlayan kurumalar üzerine Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından Atatürk Köşkü Ormanı Koruma ve Rehabilitasyon Projesi başlatılmıştı. Proje kapsamında Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, KTÜ Orman Fakültesi ve Trabzon Orman İşletme Müdürlüğü ortak bir çalışma yürütmüştü. Yapılan çalışma sonrasında ormanda ağaçlarda görülen kurumaya 12 dişli çam kabuk böceği zararlısı ile iklim ve toprak şartlarının neden olduğu belirlendi. Ormandaki bin 41 ağaç tek tek incelenirken, kuruyan ağaçlar belirlendi. 585 ağacın sağlıklı olduğu, 326 ağacın tamamen kuruduğu, 130 ağaçta ise 12 dişli çam kabuk böceğine rastlandığı belirtilen rapor doğrultusunda ilk planda tamamen kuruyan 326 ağacın ardından da böceğin görüldüğü ağaçların kesilmesine karar verildi. Kesim kararının alınmasının ardından kuruyan ağaçlar geçtiğimiz haftadan itibaren kesilmeye başlarken, kesilen ağaçların yerine bugünden itibaren de daha dayanıklı ve estetik açıdan hoş görüntü veren türlerin dikimine başlandı. Özellikle böcek saldırılarına karşı dayanıklı türlerin dikimine başlandığı alanda, doğu ladini, doğu kayını, gürgen, ıhlamur ve Avrupa ladini gibi yapraklı türler dikiliyor. Bu türlerin yanı sıra peyzaj ve kentsel estetik açısından hoş görüntü veren ağaçların da dikilmesi planlanıyor.

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