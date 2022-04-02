Atatürk Köşkü otizme dikkati çekmek için ışıklandırıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Atatürk Köşkü otizme dikkati çekmek için ışıklandırıldı

02.04.2022 00:25
Atatürk Köşkü otizme dikkati çekmek için ışıklandırıldı

Trabzon'un önemli tarihi ve turistik mekanlarından Atatürk Köşkü, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü'ne dikkati çekmek amacıyla mavi renkle aydınlatıldı.

Trabzon'un önemli tarihi ve turistik mekanlarından Atatürk Köşkü, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü'ne dikkati çekmek amacıyla mavi renkle aydınlatıldı.

Soğuksu Mahallesi'ndeki Atatürk Köşkü, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce "Otizme Mavi Işık Yak" kampanyası kapsamında maviye büründü.

İl Müdürü Seha Sağlam, yaptığı yazılı açıklamada, otizmli bireylerin toplumla bütünleşmelerini sağlamak ve toplumun farkındalığını arttırmak için çeşitli çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Sağlam, otizmli bireylere daha iyi bir yaşam imkanı sağlamak, ön yargı ve ayrımcılığa maruz kalmadan toplum içerisinde var olmalarını desteklemek, nitelikli bakım, sağlık ve eğitim almalarını temin etmenin toplumun her kesiminin görevi olduğunu vurguladı.

Atatürk Köşkü, 3 akşam ışıklandırılacak

Bu farkındalığı oluşturabilmek amacıyla geçen yıl Ayasofya Camisi'nde yapılan ve vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılanan "Otizme Mavi Işık Yak" kampanyasını bu yıl Atatürk Köşkü'nde gerçekleştirdiklerini ifade eden Sağlam, şunları kaydetti:

"Arkadaşlarımızla Atatürk Köşkü'nün doğru bir tercih olacağını değerlendirdik. Bu amaçla müracaat ettiğimiz Trabzon Büyükşehir Belediyesinden olumlu cevap ve izin aldık. Desteği için Sayın Başkanımız Murat Zorluoğlu'na çok teşekkür ediyoruz. 1 Nisan akşamından itibaren üç akşam süreyle Atatürk Köşkü'nü mavi olarak görebilecek ve fotoğraflayabileceksiniz. Bu paylaşımlarda da otizme dikkat çekilmesini istirham ediyorum."

Sağlam, otizmli bireylere karşı toplumun farkındalığının artmasıyla doğru orantılı olarak engellerin ortadan kalkacağına inandığını vurguladı. Sağlam, "Otizmli bireylerimizin hayatın her alanında yer almalarını sağlamak ve önlerindeki engelleri kaldırmak için hak temelli hizmet anlayışımızla her zaman yanlarında olduğumuzun bilinmesini istiyoruz. Son olarak şunu ifade etmek isterim ki otizmle ilgili bilgi sahibi olmak, erken teşhis ve eğitimin otizmli bireyin tüm yaşamını olumlu yönde etkileyeceğini unutmamak gerekir. Otizmli bireylerin ve ailelerinin desteklenmesinin sözde kalmaması ümidiyle 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü'nü kutluyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Otizmli bireylerde görülebilecek bazı şikayetleri de sıralayan Sağlam, ailelerin, otizm belirtileri bulunan çocuklarıyla sağlık kuruluşuna müracaat etmeleri gerektiğini ifade etti.

YORUMLAR
500
Burdur'da Dünya Otizm Farkındalık Günü etkinlikleri Burdur'da Dünya Otizm Farkındalık Günü etkinlikleri Güroymak'ta 'Otizm Farkındalık Günü' etkinliği Güroymak'ta 'Otizm Farkındalık Günü' etkinliği

Mustafa Kemal Atatürk, Trabzon, Nisan, Otizm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Atatürk Köşkü otizme dikkati çekmek için ışıklandırıldı - Son Dakika


Son Dakika
00:32 Habertürk'ten yeni bir ses vakası daha!
00:22 Motorinden sonra benzine de indirim geldi!
00:08 Sedat Peker'in de yargılandığı davada 2 sanık için tahliye kararı
00:02 Muğla'da bir adam, tonlarca mermerin altında kalarak hayatını kaybetti!
00:00 Hull City'nin başına gelen Şota, takıma felaketi yaşatıyor
23:41 Ukrayna'nın garantörlük talebine Türkiye yanıt verdi: Olumlu bakıyoruz
23:33 Volkan Demirel'in eşi dekoltesiyle hayranlarını mest etti
23:14 Kurtlar Vadisi'nde de oynamıştı! Oyuncu İbrahim Gündoğan yaşamını yitirdi!
22:42 Kadınlar, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kupayı ülkemize getirdi
22:16 Ermenista'nın SİHA'larına verdiği isim sosyal medyada dalga konusu oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.04.2022 00:41:58. #1.11#
SON DAKİKA: Atatürk Köşkü otizme dikkati çekmek için ışıklandırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement