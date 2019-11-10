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Atatürk, kosova'da sevdiği şarkılarla anıldı

6 saat önce

Atatürk, Kosova'da sevdiği şarkılarla anıldıEnis TABAK, Prizren (DHA) - Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü programında, Kosova'da sevdiği şarkılarla anıldı.

Atatürk, Kosova'da sevdiği şarkılarla anıldı

Enis TABAK, Prizren (DHA) - Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü programında, Kosova'da sevdiği şarkılarla anıldı.

Kosovalı Türklerin yoğun olarak yaşadığı Prizren'de, Kosova Filizler Atatürkçü Türk Kültür ve Sanat Derneği'nin bu yıl 23'üncüsünü düzenlediği 'Atatürk'ü Anma Etkinlikleri' çerçevesinde düzenlenen konserde, Mustafa Kemal Atatürk, sevdiği şarkılarla anıldı.

Prizren Kültür Evi Salonu'nda düzenlenen geceye Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı ve Milletvekili Fikrim Damka ve çok sayıda davetlinin katıldığı gecede, Türk Dernekler Evi Korosu'nun söylediği şarkılar, katılımcılar tarafından büyük alkış aldı. Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 81'inci yıldönümü çerçevesinde düzenlenen gecede, ayrıca Filizler Atatürkçü Türk Kültür ve Sanat Derneği'nin folklor gösterisi büyük ilgi gördü.

DHA'ya açıklamalarda bulunan Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı ve Milletvekili Fikrim Damka, 'Mustafa Kemal Atatürk bizim için önder, bir liderdir. Özellikle Kosova'daki Türkler açısından takip edilmesi gereken bir lider ve millet kavramını bizim açımızdan en fazla öne süren bir lider olduğu için bizim bu topraklarda bunu dile getirdiğimiz bir kavramdır. Tabi ki Atatürk'ün diğer ilke ve inkılaplarını da buradaki Türk toplumu takip etmektedir. Bizim kimliğimiz, Atatürk'ün millet kimliğiyle eştir' ifadelerini kullandı.

Atatürk, kosova'da sevdiği şarkılarla anıldı

Mustafa Kemal Atatürk, Prizren, Kosova, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 09:39 Kaynak: DHA
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