Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Eğitim ve Araştırma Bursları Yönetmeliği değişti - Son Dakika

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bursları artık Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü aracılığıyla verilecek.

"Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Eğitim ve Araştırma Bursları Yönetmeliğinde Değişiklik

yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, burslara başvuru formlarının ilanda belirtilen şartlara uygunluk açısından kurumlar tarafından yapılan incelenmesi sonucunda, hak kazanan lisans öğrencileri, yüksek kurum ve kurumların genel ağ sayfalarında ilan edilecek.

Hazırlık sınıfı dahil lisans bursu en fazla 5, yüksek lisans bursu 2, doktora veya buna eş değer eğitim bursu 4 yıl süreyle verilecek. Ancak yönetim kurulu kararıyla yüksek lisans bursu en fazla 6 ay, doktora bursları ise en fazla 1 yıla kadar uzatılabilecek.

Lisansüstü, doktora sonrası veya buna eş değer burs almaya hak kazananlar ile kurum başkanı arasında sözleşme imzalanacak.

Her kurum bünyesinde, bilim kurulunca burs verilmesi kararlaştırılacak alanlar için bilim kurulu üyeleri veya diğer öğretim üyeleri arasından kurum başkanının teklifi ve yönetim kurulu kararıyla en az 5 kişilik alan çalışma grubu oluşturulacak.

Bursların miktarları, yönetim kurulu tarafından belirlenecek. Burs almaya hak kazananların listesi Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne bildirilerek, ödemeler bu genel müdürlük aracılığıyla yapılacak.