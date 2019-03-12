Son Dakika Haberleri: Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Karadeniz Kariyer Fuarı'nda

Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Karadeniz Kariyer Fuarı'nda

1 saat önce

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Karadeniz Teknik Üniversitesi ev sahipliğinde 11 Mart'ta açılışı yapılan Karadeniz Kariyer Fuarı devam ediyor.

Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Karadeniz Kariyer Fuarı'nda, System.String[]
Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Karadeniz Teknik Üniversitesi ev sahipliğinde 11 Mart'ta açılışı yapılan Karadeniz Kariyer Fuarı devam ediyor.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Karadeniz Teknik Üniversitesi ev sahipliğinde 11 Mart'ta açılışı yapılan Karadeniz Kariyer Fuarı devam ediyor. Atatürk, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ve bünyesinde yer alan kuruluşların da katıldığı kariyer fuarına 10 binin üzerinde üniversite öğrencisi ve mezunun katılması bekleniyor. Bölgesel Kariyer Fuarları, öğrencileri, mezunları ve iş insanlarını bir araya getirerek gençlere yeni istihdam alanları oluşturmayı, işverenlere ise donanımlı bireylerle buluşma fırsatı sağlıyor.

Amasya, Artvin Çoruh, Avrasya, Bayburt, Giresun, Gümüşhane, Ondokuz Mayıs, Ordu, Recep Tayyip Erdoğan, Tokat Gaziosmanpaşa ile Trabzon Üniversitesinin paydaşları arasında yer aldığı fuara, ulusal ve uluslararası düzeyde 150 firma ve kurum katılıyor. İki gün sürecek olan Kariyer Fuarında, gençler, hayatlarını kolaylaştıracak, kariyer basamaklarını hızlı bir şekilde çıkmalarını ve gelecek adına isabetli kararlar almalarını sağlayacak etkinliklerle buluşturulacak. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 03:43 Kaynak: İHA

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mustafa Kemal Atatürk, Karadeniz, Güncel
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