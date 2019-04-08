Son Dakika Haberleri: Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları 24. İzmir Tüyap Kitap Fuarı'nda

Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları 24. İzmir Tüyap Kitap Fuarı'nda

47 dakika önce

Türk kültür ve medeniyetine ilişkin akademik yayınlarıyla ön plana çıkan Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, bünyesindeki Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı, yayınlarını 24. İzmir TÜYAP Kitap Fuarı'nda İzmirli kitapseverlerle buluşturuyor.

Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları 24. İzmir Tüyap Kitap Fuarı'nda, System.String[]
Türk kültür ve medeniyetine ilişkin akademik yayınlarıyla ön plana çıkan Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, bünyesindeki Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı, yayınlarını 24. İzmir TÜYAP Kitap Fuarı'nda İzmirli kitapseverlerle buluşturuyor.

457 yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katılımıyla düzenlenen İzmir Kitap Fuarı, söyleşi, panel ve çocuk etkinliklerinden oluşan 114 kültürel etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Dokuz gün boyunca Uluslararası İzmir Fuar Alanı'nda açık kalacak olan fuarda Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı yayınlarının tamamı yüzde 50 indirimli olarak satışa sunuluyor.

Girişin ücretsiz olduğu İzmir Kitap Fuarı 6-13 Nisan tarihleri arasında 11.00-20.00, kapanış günü olan 14 Nisan tarihinde ise 11.00-19.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek. İzmirli kitapseverlerin her yıl heyecanla bekledikleri fuar, 14 Nisan Pazar akşamı sona erecek. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 06:10 Kaynak: İHA

AKM, İzmir, Güncel
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