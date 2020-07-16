Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığından "15 Temmuz" fotoğraf sergisi - Son Dakika

Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığından "15 Temmuz" fotoğraf sergisi

Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığından "15 Temmuz" fotoğraf sergisi Atatürk Kültür Merkezi Başkanı Dr. Zeki Eraslan: "O gecenin milletimiz adına ne büyük bir badireden kurtarıldığını anlatan bir resim sergisi olacak" "Halkımız, Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde demokrasisine sahip...

Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığından "15 Temmuz" fotoğraf sergisi

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Atatürk Kültür Merkezi Başkanı Dr. Zeki Eraslan:

"O gecenin milletimiz adına ne büyük bir badireden kurtarıldığını anlatan bir resim sergisi olacak"

"Halkımız, Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde demokrasisine sahip çıkmıştır"


ANKARA - Başkent'te Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı tarafından "15 Temmuz" konulu fotoğraf sergisi açıldı.

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı tarafından düzenlenen sergi, Kızılay Metro Sanat Galerisi'nde Atatürk Kültür Merkezi Başkanı Dr. Zeki Eraslan ve yardımcısı Dr. Adem Uzun'un katılımları ile açıldı. Serginin açılışında İhlas Haber Ajansı muhabirine konuşan Atatürk Kültür Merkezi Başkanı Dr. Zeki Eraslan, "Ülkemizi derinden yaralayan darbe girişiminin 4. yılında lanetlediğimiz ve milletin geleceğine darbe vurmak isteyen kötü olayın toplumumuzun, gençlerimizin zihinlerinde canlı tutulması adına Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı olarak bu sergiyi açmayı planladık. Sergimiz Ankaralıların ziyaretine açık olacak. Gerek sinevizyonlardan, gerekse fotoğraflardan o gecenin milletimiz adına ne büyük bir badireden kurtarıldığını anlatan bir resim sergisi olacak" ifadelerini kullandı.

Ziyaretçilere 'Halk Şairleri Dilinden 15 Temmuz Darbe Girişimi' kitabı hediye edilecek

Sergi boyunca ziyaretçilere hediye edilecek olan "Halk Şairleri Dilinden 15 Temmuz Darbe Girişimi" kitabından da bahseden Eraslan, "Halk şairlerinden, ozanların dilinden 15 Temmuz'u anlatan bir yayın. Kendi bilim kurulu üyelerimizin editörlüğünde yapılmış bir çalışma. Bu kitapta o geceyi anlatan şiirlerle, yazılarla toplumumuzda bu gecenin ne anlama geldiği, Türk demokrasi tarihi açısından ne ifade ettiğini anlatmaya çalıştık. Sergi süresince kitabı değerli Ankaralı hemşehrilerimize ücretsiz olarak hediye edeceğiz. Aynı zamanda kurumumuzun sosyal medya hesabından bizi takip edenlere de bu kitabı ücretsiz olarak göndereceğiz" diye konuştu.

"Halkımız, Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde demokrasisine sahip çıkmıştır"

15 Temmuz 2016'nın Türk demokrasi tarihinde bir dönüm noktası olduğunun altını çizen Eraslan, "Halkın sinesinde topu, mermiyi, tanklara karşı direnişi simgeleyen bir ilktir. Halkımız, Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde demokrasisine sahip çıkmıştır. Umarız ve temenni ederiz ki bir daha böyle bir ihanet girişimi memleketimizde asla yaşanmaz. Ama şunun çok iyi bilinmesini isteriz ki bu Türk insanı, Türk halkı demokrasisine daha çok sahip çıkacaktır. Bu vesileyle 15 Temmuz darbe girişiminde bulunanları telin ediyorum. O gece istiklal ve istikbaline sahip çıkan halkımıza, şehit olanlarımıza rahmet diliyorum. Gazilerimize hürmetlerimizi arz ediyorum. Memleketimiz için güzel günler diliyorum" dedi.

Sergi, 16-17 Temmuz tarihlerinde açık olacak.

AKM, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 14:08 Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığından '15 Temmuz' fotoğraf sergisi - Son Dakika
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