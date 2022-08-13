Akm Heykel Yarışması'nda Semih Eskicioğlu'nun Tasarladığı Eser Birinci Oldu - Son Dakika
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Akm Heykel Yarışması'nda Semih Eskicioğlu'nun Tasarladığı Eser Birinci Oldu

13.08.2022 22:50
Akm Heykel Yarışması'nda Semih Eskicioğlu'nun Tasarladığı Eser Birinci Oldu

Atatürk Kültür Merkezi’nin (AKM) mimarisini kalıcı sanat eserleriyle zenginleştirmek amacıyla düzenlenen Heykel Yarışması'nda, iç mimar ve tasarımcı Semih Eskicioğlu’nun Semih Eskicioğlu'nun tasarladığı eser birinciliğe layık görüldü. "Zamanın İzinde" isimli eserle Sinan Günay, Nurhayat Öz ve Ayceren Karabıyık ikinci, "Uvertür" isimli eserle Ramazan Avcı ve Özlem Satı Kurtçu üçüncü oldu.

Atatürk Kültür Merkezi'nin (AKM) mimarisini kalıcı sanat eserleriyle zenginleştirmek amacıyla düzenlenen Heykel Yarışması'nda, iç mimar ve tasarımcı Semih Eskicioğlu'nun Semih Eskicioğlu'nun tasarladığı eser birinciliğe layık görüldü. "Zamanın İzinde" isimli eserle Sinan Günay, Nurhayat Öz ve Ayceren Karabıyık ikinci, "Uvertür" isimli eserle Ramazan Avcı ve Özlem Satı Kurtçu üçüncü oldu.

AKM'den yapılan açıklamaya göre, sanatseverleri yenilenen yüzüyle karşılayan Atatürk Kültür Merkezi, geçen nisan ayında ikonik silüetini tamamlayacak heykeli seçmek üzere bir yarışma düzenlemiş ve başvuru sürecini başlatmıştı. Hüsamettin Koçan'ın başkanlığında; Celaleddin Çelik, Günseli Kato, Murat Tabanlıoğlu, Osman Dinç, Seçkin Pirim ve Şakir Gökçebağ gibi alanında duayen isimlerden oluşan jürinin değerlendirmeleri sonucunda ödüle değer bulunan isimler ve eserler belirlendi.

Semih Eskicioğlu'nun tasarladığı eser birinciliğe layık görülürken, "Zamanın İzinde" isimli eserle Sinan Günay, Nurhayat Öz ve Ayceren Karabıyık ikinci, "Uvertür" isimli eserle Ramazan Avcı ve Özlem Satı Kurtçu üçüncü oldu.

AKM'nin mimari ruhunu ve sanatsal kimliğini yansıtan ve birinci seçilen eser, binanın Taksim Meydanı'na bakan cephesinde, AKM yerleşkesi ile Mete Caddesi'nin kesişim noktasında sanatseverleri selamlayacak.

Eskicioğlu, 150 bin TL ödülün de sahibi oldu. İkinci seçilen eser sahipleri 100 bin TL ile ödüllendirildi. Üçüncülüğe seçilen eser sahipleri ise 50 TL alacak. Yaşar Tahmaz, Cihan Sevindik, Sıddık Güvendi, Kenan Pençe, Deniz Çalışır Pençe ise tasarladıkları eserlerle mansiyon ödülüne değer görüldü ve sanatçılar 20 bin ile ödüllendirildi.

İstanbul'un kalbi Beyoğlu'nda şehrin kültür-sanatla buluşma noktası olan Atatürk Kültür Merkezi, tarihi boyunca mimari mekan ile sanat eserleri arasında yoğun ve verimli ilişkiler kuran bir kurum olma özelliği taşıyor. Dünyanın sayılı kültür-sanat merkezleri arasında yer alan AKM, eski binasının yapımından sonra da çeşitli sanat kategorilerinde ulusal bir yarışma düzenlemişti. Heykel, seramik, resim, seramik ve fresk dallarında 1968 yılında düzenlenen yarışmanın resim dalı birincileri olan Oya Katoğlu ve Mustafa Pilevneli'nin eserleri bugün hala AKM opera fuayesinde sergileniyor. Heykel dalının birincisi Cevdet Bilgin'in bronz heykeli ise AKM'nin girişindeki havuzun kenarında sanatseverlerle buluşuyor. Yine bu yarışmada ödül alan ve eski AKM binasının iç mekanını süsleyen Sadi Diren imzalı seramik panolar, ülkemizin önemli kültür mirasları arasında yer alıyor. Atatürk Kültür Merkezi Heykel Yarışması, kazanımları günümüze dek ulaşan 1968 tarihli yarışma ile devamlılık arz etmesi ve AKM'nin kültürel devamlılık misyonunu hayata geçirmesi itibarıyla da önem taşıyor.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Akm Heykel Yarışması'nda Semih Eskicioğlu'nun Tasarladığı Eser Birinci Oldu - Son Dakika

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