Atatürk Kültür Merkezi ve Belediye Konservatuvarı 24 Temmuz'da açılacak - Son Dakika
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Atatürk Kültür Merkezi ve Belediye Konservatuvarı 24 Temmuz'da açılacak

21.06.2022 17:09
Atatürk Kültür Merkezi ve Belediye Konservatuvarı 24 Temmuz'da açılacak

Edirne Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Atatürk Kültür Merkezi ve Belediye Konservatuvarının 24 Temmuz'da açılacağı bildirildi.

Edirne Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Atatürk Kültür Merkezi ve Belediye Konservatuvarının 24 Temmuz'da açılacağı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Recep Gürkan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu'nu 661. Kırkpınar Yağlı Güreşleri finaline davet eden Gürkan, belediye çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gürkan, Kılıçdaroğlu'nun Kırkpınar güreşleri finaline muhalefet partileriyle yapacağı toplantı nedeniyle katılamayacağını, 24 Temmuz'da Atatürk Kültür Merkezi ve Belediye Konservatuvarının resmi açılışına katılacağını belirtti.

Kılıçdaroğlu ile verimli bir toplantı gerçekleştirdiğini aktaran Gürkan, şunları kaydetti:

"Kendisi, 6'lı Masa olarak adlandırılan Genel Başkanlar düzeyindeki toplantıda olacağından güreşlerin finaline katılamayacak. Ama belediyemizin yapımını tamamladığı ve Lozan Barış Antlaşması'nın 99. yıldönümü olan 24 Temmuz tarihinde açacağımız Atatürk Kültür Merkezi ve Belediye Konservatuarının resmi açılışına katılacağını bana resmen iletti.

Genel Başkanımız 24 Temmuz Pazar günü Edirne'de olacak ve bizleri onurlandırarak, bu şehre kazandırdığımız Atatürk Kültür Merkezi ve Belediye Konservatuarı'nın açılışını yapacak."

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Kaynak: AA

Kemal Kılıçdaroğlu, Edirne Belediyesi, Edirne, AKM, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Atatürk Kültür Merkezi ve Belediye Konservatuvarı 24 Temmuz'da açılacak - Son Dakika

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