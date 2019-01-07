Atatürk Kupası Artık Konsoloslukların İnisiyatifinde

Almanya
'daki Türkiye
kökenli futbol kulüpleri ve bu kulüplerde oynayan gençler arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi amacıyla düzenlenen Berlin
Büyükelçiliği Atatürk
Kupası, konsoloslukların inisiyatifine bırakıldı. 1977-2008 yılları arasında düzenlenen organizasyon, Berlin Büyükelçiliği'nin himayesinde 2018 yılında yeniden canlandırılmıştı. Atatürk Kupası'nın bölge elemelerine yüzden fazla takım katılmış, finale Türkspor Nürnberg (Güney Almanya), FC Wiesloch (Orta Almanya), Türkspor Bielefeld (Batı Almanya
) ve Türkspor Wunstorf (Kuzey Almanya) kalmıştı. Berlin'de gerçekleşen finalde de Türkspor Wunstorf, normal süresi 1-1 biten karşılaşmada Wiesloch'a penaltı atışlarında 4-3 üstün gelerek şampiyon olmuştu. Atatürk Kupası'nın üçüncüsü ise Nürnberg'i 4-3 mağlup eden Bielefeld olmuştu.
13 OCAK'TA HESSEN'DE Frankfurt
Türk Kültür Merkezi'nde Türk kulübü temsilcileriyle biraraya gelen Frankfurt Başkonsolosu Burak Karartı, Hessen
'de Atatürk Kupası'nın 13 Ocak Pazar günü, Paul-Hindemith-Schule kapalı spor salonunda (Schwalbacher Str.71-77, 60326 Frankfurt am Main) saat 10.00'dan itibaren gerçekleşeceğini duyurdu. Frankfurt Başkonsolosluğu ve Frankfurt Türkgücü'nün organize ettiği salon turnuvasına FC İnt Neustadt, Frankfurt Saz Rock, FSC Eschborn, Limburg Osmanlıspor, Hanau
Hilalspor, SV Mosaik Frankfurt, Türkgücü Frankfurt, Türkgücü Darmstadt, Türkgücü Rüsselsheim, Türkiyemspor Giessen, Türkgücü Friedberg, Weilburg 1985 katılacak. Oyunculara 21 yaş sınırı getiren kural da kaldırıldı.
REAL MADRİD'TE 3 FUTBOLCUMUZ VAR
Almanya'nın Türk futbolcu fabrikası olduğunu kaydeden temsilciler, "Real Madrid
kadrosunda bizden üç futbolcunun birden olduğu dönemler oldu. 40 yıldır faaliyette olan takımlarımız var. Türk takımları hep birlikte altyapı oluşturabilir, üst ligdeki güçlü takımlarımızı destekleyebilir. Kendi tesislerimizi kurmadan sorunların önemli bölümünü çözemeyeceğiz. Sorunları ve çözümleri konuşmak için Türk takımları çalıştayı yapalım" dedi.