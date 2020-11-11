Atatürk Kupası kadınlar voleybol turnuvası sonuçlandı

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 82'inci yılında anma etkinlikleri kapsamında Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Atatürk Kupası Kadınlar Voleybol turnuvası düzenlendi.

Turnuvada Muğla Voleybolunu Geliştirme ve Yaşatma Derneği Voleybol takımı birinci oldu. Muğla spor Voleybol takımı ikinci olurken, Cumhuriyet Kadınları Derneği Voleybol Takımı üçüncü oldu. Turnuvada dereceye giren takımların kupalarını Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün verdi.

Voleybol Antrenörü Alaattin Varol "10 Kasımlara hep önem veririz. 10 Kasımlar bizim Atatürk ile buluşmalarımızdır. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız 10 Kasımlarda, 29 Ekimlerde ve 8 Martlarda her zaman kadın voleybolcularımızın yanında olmuştur. Amatör spor dostu olduğu için Osman Başkanımıza ayrıca teşekkür ediyorum" dedi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün "Turnuvaya katılan takımlarımıza teşekkür ediyorum. Burada birinci, ikinci ya da üçüncü olmak önemli değil. Önemli olun turnuvaya katılmak. 10 Kasımda Atamızı farklı bir biçimde anmak fevkalade önemli" dedi. - MUĞLA