Atatürk Kupası kuraları çekildi: Münih'ten Berlin'e kim gidecek?
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MÜNİH Başkonsolosluk binasında yapılan kura çekimine 10 Türk futbol kulübünün temsilcisinin yanı sıra Başkonsolos Mehmet Günay ve muavin konsolos Gökay Özütürk de katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 05:43
MÜNİH Başkonsolosluk binasında yapılan kura çekimine 10 Türk futbol kulübünün temsilcisinin yanı sıra Başkonsolos Mehmet Günay ve muavin konsolos Gökay Özütürk de katıldı. Başkonsolos Mehmet Günay, turnuvanın Atatürk
'ün adına yakışır bir şekilde centilmenlik ve spor ahlakı ile gerçekleşmesi dileğinde bulundu. Kura çekimi sonrası davetlilere pasta ile yiyecek ve içecek ikram edildi. 9 Haziran'da FC Türkspor Garching spor kulübüne ait 2 futbol sahasında 20 dakikalık tek devre yapılacak turnuvada şu takımlar yarışacak: A GRUBU
1- Anadolu Bayern 2 - Türkgücü Dingolfing 3 - SV İnt. Taufkirchen 4 - SV Akgüneyspor 5 - FC Grün-Weis TürksporB GRUBU
1 - FC İngolstadt Türkgücü 2 - FC Türkspor Garching 3 - SV Allachspor 4 - Vatanspor Freising 5 - SV İstiklalspor
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