Son Dakika Haberleri: Atatürk Kupası kuraları çekildi: Münih'ten Berlin'e kim gidecek?
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Atatürk Kupası kuraları çekildi: Münih'ten Berlin'e kim gidecek?

26 dakika önce

MÜNİH Başkonsolosluk binasında yapılan kura çekimine 10 Türk futbol kulübünün temsilcisinin yanı sıra Başkonsolos Mehmet Günay ve muavin konsolos Gökay Özütürk de katıldı.

Atatürk Kupası kuraları çekildi: Münih'ten Berlin'e kim gidecek?, System.String[]
MÜNİH Başkonsolosluk binasında yapılan kura çekimine 10 Türk futbol kulübünün temsilcisinin yanı sıra Başkonsolos Mehmet Günay ve muavin konsolos Gökay Özütürk de katıldı. Başkonsolos Mehmet Günay, turnuvanın Atatürk'ün adına yakışır bir şekilde centilmenlik ve spor ahlakı ile gerçekleşmesi dileğinde bulundu. Kura çekimi sonrası davetlilere pasta ile yiyecek ve içecek ikram edildi. 9 Haziran'da FC Türkspor Garching spor kulübüne ait 2 futbol sahasında 20 dakikalık tek devre yapılacak turnuvada şu takımlar yarışacak:

A GRUBU

1- Anadolu Bayern 2 - Türkgücü Dingolfing 3 - SV İnt. Taufkirchen 4 - SV Akgüneyspor 5 - FC Grün-Weis Türkspor

B GRUBU

1 - FC İngolstadt Türkgücü 2 - FC Türkspor Garching 3 - SV Allachspor 4 - Vatanspor Freising 5 - SV İstiklalspor
Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 05:43 
Futbol, Başkonsolos, Mustafa Kemal Atatürk, Güncel
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