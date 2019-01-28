Atatürk Kupası Nürnberg Türkspor'un

ALMANYA'nın Nürnberg şehrinde düzenlenen Nürnberg Başkonsolosluğu Bölgesi Atatürk Kupası Salon Futbol Turnuvasına futbolseverler büyük ilgi gösterdi.

ALMANYA'nın Nürnberg şehrinde düzenlenen Nürnberg Başkonsolosluğu Bölgesi Atatürk Kupası Salon Futbol Turnuvasına futbolseverler büyük ilgi gösterdi. Çekişmeli geçen turnuvanın finali Fürth Turnerschaft ile Nürnberg Türkspor arasında gerçekleşti. Penaltı atışları sonunda Fürth Turnerschaft'ı 3-1 yenen Nürnberg Türkspor, şampiyonluğunu ilan ederek kupayı Nürnberg Başkonsolosu Yavuz Kül'ün elinden aldı.



GOL KRALLIĞINI PAYLAŞTILAR



12 takımın katıldığı turnuvada 2'nciliği Fürth Turnerschaft, 3'üncülüğü Neustadt Türkgücü ve 4'üncülüğü ise Bayreuth Türk Futbol Kulübü elde etti.



Dereceye giren ilk 4 takıma çeşitli para ödülleri ve kupalar verildi. Turnuvanın en iyi kalecisi Neustadt takımından Sinan Bulut olurken, Nürnberg Türkspor oyuncusu Ali Yapıcı ile Fürth Turnerschaft'lı Tolga Toker de 8'er golle en golcü futbolcu oldu.

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