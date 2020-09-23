Atatürk Mahallesi'nde taziye evi sorunu çözülüyor - Son Dakika

Atatürk Mahallesi'nde taziye evi sorunu çözülüyor

Şehitkamil Belediyesi tarafından yapımına geçtiğimiz ay Atatürk Mahallesi'nde başlanan 160-161 Nolu Sosyal Tesis inşaat çalışmaları hızla devam ediyor.

Atatürk Mahallesi'nde taziye evi sorunu çözülüyor, System.String[]

Şehitkamil Belediyesi tarafından yapımına geçtiğimiz ay Atatürk Mahallesi'nde başlanan 160-161 Nolu Sosyal Tesis inşaat çalışmaları hızla devam ediyor. Kısa sürede tamamlanarak halkın hizmetine sunulması planlanan sosyal tesis, mahallede yaşanan taziye yeri sıkıntısını çözecek.

İhtiyaca yönelik yapılan planlamalar doğrultusunda gerçekleştirdiği yatırımlara bir yenisini ekleyen Şehitkamil Belediyesi, mahalle sakinlerinin yararlanacağı nitelikli 2 taziye evini tek noktada hizmete alacak. Atatürk Mahallesi'nde inşa çalışması devam eden 160-161 Nolu Sosyal Tesis, toplam bin 150 metrekare büyüklüğe sahip olacak. 2 katlı yapılacak ve 2 bay-2 bayan taziye salonundan oluşacak 160-161 Nolu Sosyal Tesise ait 80 araçlık otopark alanı bulunacak. Tesis içerisinde ayrıca yemekhane, mescit, WC ve abdest alma yerleri de bulunacak.

Öncelikli ihtiyaçlarımız arasındaydı

Yapılan yatırıma ilişkin açıklamada bulunan Atatürk Mahalle Muhtarı Fatma Burçin Uçar, "Şu an yapımı devam eden sosyal tesisimiz, öncelikli ihtiyaçlarımız arasındaydı. Bu ihtiyacımızı, Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu'na ilettik. Sağ olsun Başkanımız da bu ihtiyacımız olan sosyal tesisi öncelikler sırasına koydu. İnşallah bu pandemi sürecini de atlattıktan sonra sağlıklı bir şekilde Rabbim bizlere kullanmayı nasip etsin inşallah. Gaziantep mevsim şartlarına göre yazın sıcak, kışın soğuk olan bir şehrimiz. Hava şartlarından dolayı da bence çok kullanışlı bir tesis olacağını düşünüyorum. Yapılan bu hizmetten dolayı başta Şehitkamil Belediye Başkanımız Rıdvan Fadıloğlu olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Vatandaşlarımızın yükü azalacak

Mahalle sakini ve Muhtar Azası Emel Cengiz ise, "Taziye evi konusunda mahalle sakinleri olarak taleplerimiz çok fazlaydı. Şehitkamil Belediyemiz de sağ olsun inşaatı başlattı. İnşallah bu pandemi süreci de geçtikten sonra taziye evimiz faaliyete geçecek. Mahalle sakinlerimizin hayatı daha çok kolaylaşacak, vatandaşlarımızın yükü azalacak. Tüm mahalle sakinlerimize şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Şehitkamil Belediyemize de mahallemize böylesine anlamlı bir hizmeti sundukları için teşekkürlerimi iletiyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

Mustafa Kemal Atatürk, Şehitkamil, Gaziantep, İnşaat, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 12:13 - Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Atatürk Mahallesi'nde taziye evi sorunu çözülüyor - Son Dakika

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