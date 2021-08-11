Üye Girişi
Atatürk Mahallesi sıcak asfalt yola kavuştu - Son Dakika

Atatürk Mahallesi sıcak asfalt yola kavuştu

11.08.2021 10:46
Atatürk Mahallesi sıcak asfalt yola kavuştu, System.String[]

Kars'ta belediye bir taraftan yol söküm çalışması yaparken, diğer taraftan da tek tek caddeleri sıcak asfalt yapıyor.

Kars'ta belediye bir taraftan yol söküm çalışması yaparken, diğer taraftan da tek tek caddeleri sıcak asfalt yapıyor.

Merkez Atatürk Mahallesi'nde başlatılan yol çalışmaları tamamlandı. Belediye ekiplerince önce alt yapı sorunları giderilen Atatürk Mahallesi'ni baştan aşağı sıcak asfalt yaparak vatandaşların hizmetine açtı. Uzun zamandan sonra sıcak asfalt yola kavuşan mahalle sakinleri, yol yapımında emeği geçenlere teşekkür ettiler.

"Kayyum belediyesiyle mahallemize hizmet geldi"

Kayyum belediyesi ile hizmet gördüklerini ifade eden mahalle sakinleri, "Allah razı olsun, hiçbir dönem bizim mahallenin sorunları çözülmedi. Her dönem belediyeye yolumuz yok diye müracaat ettik. Hepsinde tamam denildi. Yollarımız yapılmadı. Allah devletimize zeval vermesin, kayyum atandı biz hizmet gördük. Kayyum belediyesi olmasıydı mahallemizin yollarının yapılması mümkün değildi" dediler.

Kars'ın en köklü mahallelerinden birisi olan Atatürk Mahallesi'nde 30 yıl sonra hizmet aldıklarını belirten mahalle sakinleri, "Bizler yollarımızın yapılacağını aklımızdan geçirmiyorduk. Çünkü her defasında müracaat ettik, boşta kaldı, mahallemize kimse çivi çakmadı. Son olarak Vali Belediye başkanı olarak atandı. 'Devletin valisi gidip sorunlarımızı anlatalım' dedik. Belediye yetkililerine sorunumuzu anlattık, 15 gün içerisinde mahallemiz inşaat alnına döndü. Valimiz sağ olsun bizlerin isteğini geri çevirmedi. Yollarımızı yaptırarak bizleri rahata kavuşturdu. Yollarımızın yapımında emeği geçen başta valimiz olmak üzere herkese teşekkür ediyoruz" diye konuştular.

Atatürk Mahallesi'nin yollarını sıcak asfalt yaparak hizmete açan belediye, hemen aşağıda Bayrampaşa Mahallesi TOKİ Lojmanları yolunda yol çalışması başlattı. Belediye ekipleri TOKİ Lojmanları yolunu da kısa sürede bitirerek kenttin diğer cadde ve sokaklarında sıcak asfalt ve kaldırım çalışması yapacak. - KARS

Atatürk Mahallesi sıcak asfalt yola kavuştu
Atatürk Mahallesi sıcak asfalt yola kavuştu
Atatürk Mahallesi sıcak asfalt yola kavuştu

Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Atatürk Mahallesi sıcak asfalt yola kavuştu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Çocuğuna cinsel istismara azmettirdiği iddia edilen Bulut Duman'dan ilk açıklama: Raporlarda böyle istismar tespit edilmedi 10:28 Çocuğuna cinsel istismara azmettirdiği iddia edilen Bulut Duman'dan ilk açıklama: Raporlarda böyle istismar tespit edilmedi Altının gram fiyatı 479 liradan işlem görüyor 10:12 Altının gram fiyatı 479 liradan işlem görüyor 09:46 "Aşı olmayanı ücretsiz izne çıkaracağız" diyen belediye başkanı, tepkiler üzerine paylaşımını kaldırdı
Afganistan yangın yeri! Taliban son 6 günde 9 şehir merkezini ele geçirdi 09:39 Afganistan yangın yeri! Taliban son 6 günde 9 şehir merkezini ele geçirdi Amcasından sonra rol arkadaşı Sabina Toziya'nın ölüm haberini alan Oktay Kaynarca'dan duygulandıran paylaşım 08:44 Amcasından sonra rol arkadaşı Sabina Toziya'nın ölüm haberini alan Oktay Kaynarca'dan duygulandıran paylaşım Ankara'da yabancı uyruklu grubun iki Türk gencini bıçaklaması üzerine mahalleli sokağa döküldü 07:21 Ankara'da yabancı uyruklu grubun iki Türk gencini bıçaklaması üzerine mahalleli sokağa döküldü
Messi'nin PSG'ye imzası sonrası ortalık yıkıldı! Yüz binlerce futbolsever keçi emojili paylaşımlar yapıyor 00:28 Messi'nin PSG'ye imzası sonrası ortalık yıkıldı! Yüz binlerce futbolsever keçi emojili paylaşımlar yapıyor Makyajsız görüntülenen Nesrin Cavadzade çılgına döndü: O fotoğrafları sileceksiniz! 22:13 Makyajsız görüntülenen Nesrin Cavadzade çılgına döndü: O fotoğrafları sileceksiniz!

Son Dakika Haberleri
10:47 Evlat edindiği çocuğuna cinsel istismarı azmettirdiği iddiası sonrası Bulut Duman'dan açıklama!
10:34 8 milyon kişi için zam görüşmeleri! Memur, emekli ve kamu işçi zamlarının ne kadar olacağı belli oluyor!
10:18 Bolu Belediye Başkanı ve Türk kadınlarına hakaret eden Afgan göçmen Sunatullah Saadat, Türkiye'de Afgan derneklerinin sosyal medyasını yönetmiş!
17:10 Son Dakika: Milyonlarca üniversiteli adayını ilgilendiren karar! YKS'de baraj puanları düştü
17:03 Messi, halkı sokağa döktü! "Burası Paris" tişörtüyle kendisini bekleyenleri selamladı
16:45 İstanbul'a ayak basan Rachid Ghezzal'dan Kartal pençesi
16:37 Çöp sandığı ayakkabıyı almak için çalılıklara giren temizlik işçisi cansız bir beden buldu
16:36 Altının kilogramı 479 bin 500 liraya düştü
16:35 Meksika'da futbol maçında silahlı saldırı: 3 ölü, 1 ağır yaralı
16:18 Mahkemeden yeni karar! Tosuncuk'un tutukluluğu devam edecek
8 milyon kişi için zam görüşmeleri! Memur, emekli ve kamu işçi zamlarının ne kadar olacağı belli oluyor! 8 milyon kişi için zam görüşmeleri! Memur, emekli ve kamu işçi zamlarının ne kadar olacağı belli oluyor!         
10:35
Bolu Belediye Başkanı ve Türk kadınlarına hakaret eden Afgan göçmen Sunatullah Saadat, Türkiye'de Afgan derneklerinin sosyal medyasını yönetmiş! Bolu Belediye Başkanı ve Türk kadınlarına hakaret eden Afgan göçmen Sunatullah Saadat, Türkiye'de Afgan derneklerinin sosyal medyasını yönetmiş!         
10:18
Güne yatay seyirle başlayan dolar 8,60'tan işlem görüyor Güne yatay seyirle başlayan dolar 8,60'tan işlem görüyor         
09:51
Son Dakika: Bir sel haberi de Sinop'tan! Ayancık ilçesindeki fabrikada işçiler mahsur kaldı, bir hastane tahliye edildi Son Dakika: Bir sel haberi de Sinop'tan! Ayancık ilçesindeki fabrikada işçiler mahsur kaldı, bir hastane tahliye edildi         
09:42
Selin vurduğu Sinop'ta manzara vahim! Ayak basacak yer kalmadı, araçlar sürüklendi Selin vurduğu Sinop'ta manzara vahim! Ayak basacak yer kalmadı, araçlar sürüklendi         
09:13
Son Dakika: Bartın'da sel felaketi! Köprü ve yollar çöktü, evi yıkılan 80 yaşlarında bir kadın aranıyor Son Dakika: Bartın'da sel felaketi! Köprü ve yollar çöktü, evi yıkılan 80 yaşlarında bir kadın aranıyor         
08:11
ABD'li 27 senatörden Türk SİHA'ları için şikayet mektubu: Üretimi durdurulsun ABD'li 27 senatörden Türk SİHA'ları için şikayet mektubu: Üretimi durdurulsun         
00:51
Sedat Peker'in ismini verdiği Aliye Uzun'dan hakkındaki iddialara yanıt: Zindaşti'yi şikayet ettim, devlet de bana koruma verdi Sedat Peker'in ismini verdiği Aliye Uzun'dan hakkındaki iddialara yanıt: Zindaşti'yi şikayet ettim, devlet de bana koruma verdi         
00:01
Türkiye'ye tatile gelen Rus gencin cansız bedeni denizin üzerinde korkunç şekilde bulundu Türkiye'ye tatile gelen Rus gencin cansız bedeni denizin üzerinde korkunç şekilde bulundu         
21:30
Ünlü sanatçı Aysel İpar'ın cenazesine sadece ailesi ve yakınları katıldı Ünlü sanatçı Aysel İpar'ın cenazesine sadece ailesi ve yakınları katıldı         
20:14
15 kişinin öldüğü otobüs kazasından emniyet kemeriyle kurtulan Didem, mucizeyi anlattı 15 kişinin öldüğü otobüs kazasından emniyet kemeriyle kurtulan Didem, mucizeyi anlattı         
20:13
Akşener'in konuşması sırasında vatandaşın sorduğu Akşener'in konuşması sırasında vatandaşın sorduğu "15 milletvekili" sorusu ortamı gerdi! Polis müdahale etti         
19:00
Cinsel organını satışa çıkaran 28 yaşındaki güzel manken Cara Delevingne ailesini çok kızdırdı Cinsel organını satışa çıkaran 28 yaşındaki güzel manken Cara Delevingne ailesini çok kızdırdı         
18:13
MHP lideri Bahçeli, tek tweetle YKS'de baraj puanını düşürdü MHP lideri Bahçeli, tek tweetle YKS'de baraj puanını düşürdü         
17:32
İntihar eden Eda Nur'un ablası canlı yayında yaşananları anlattı: İntihar eden Eda Nur'un ablası canlı yayında yaşananları anlattı: "Bir acıyla uyandım" dedi         
15:26
Motosiklet kazasında yaralanan genç kız, acı içerisinde Motosiklet kazasında yaralanan genç kız, acı içerisinde "Ayağım nerede" diye sordu         
14:54
Yeni nesil düğün takısı! Damada ağabeyi Bitcoin taktı Yeni nesil düğün takısı! Damada ağabeyi Bitcoin taktı         
14:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2021 10:50:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Atatürk Mahallesi sıcak asfalt yola kavuştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement