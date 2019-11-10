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Atatürk, Malatya'da anıldı

6 saat önce

TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, Malatya'da, vefatının 81'inci yıl dönümünde düzenlenen törenle anıldı.

Atatürk, Malatya'da anıldı, System.String[]

TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, Malatya'da, vefatının 81'inci yıl dönümünde düzenlenen törenle anıldı.

Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törene Malatya Valisi Aydın Baruş, 2'nci Ordu Kurmay Yarbaşkanı Tuğgeneral Salim Afgün, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, askeri ve mülki erkan, siyasi parti temsilcileri, kurum ve kuruluş müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. İlk tören, Atatürk Anıtı'na çelenklerin konulmasıyla ile başladı. Saat 09.05'te yapılan saygı duruşunun ardından Malatya Valisi tarafından anıt şeref defterine günün anlam ve önemini anlatan yazı yazıldı. Daha sonra protokol üyeleri ve törene katılanlar Atatürk evini ziyaret etti. Battalgazi Halk Eğitim Merkezi Salonu'nda düzenlenen anma töreni de saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Törende Atatürk'ün 10'ncu yıl nutku seslendirildi. 'Atatürk'ün Son Günleri' konulu konuşmanın ardından 2'nci Ordu Komutanlığı'nda görevli bir personel tarafından 'Atatürk'ün Askeri Kişiliği' anlatıldı. Program, Oratoryo ve Atatürk'ün sevdiği şarkıların seslendirilmesi ile sona erdi.


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Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 12:32 Kaynak: DHA
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