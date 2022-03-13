Atatürk, Manastır Askeri İdadisi'nde anıldı - Son Dakika

Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kuzey Makedonya'daki Manastır Askeri İdadisi'nden mezuniyetinin 123. yılı dolayısıyla anma töreni düzenlendi.

Manastır Şehir Müzesi olarak kullanılan eski Manastır Askeri İdadisi'nde yapılan törene, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Hasan Mehmet Sekizkök, Kuzey Makedonya Genelkurmay Başkan Yardımcısı Tümgeneral Azim Nuredin, Kuzey Makedonya Savunma Bakan Yardımcısı Başkim Hasani, Manastır Belediye Başkanı Toni Konyanovski, Kuzey Makedonya'daki Türk Demokratik Partisi (TDP) Genel Başkanı ve Milletvekili Beycan İlyas, Türk Milli Birlik Hareketi (TMBH) Genel Başkanı Erdoğan Saraç, ülkedeki Türk kurum ve kuruluş temsilcileri ile davetliler katıldı.

Tören, saygı duruşu ve iki ülke milli marşlarının okunmasıyla başladı.

Büyükelçi Sekizkök, burada yaptığı konuşmada, 1896'nın Mart ayından itibaren eğitimine Manastır'da devam eden Mustafa Kemal'in fikir hayatının altyapısının burada oluşmaya başladığını söyledi.

Atatürk'ün dünyada büyük saygınlık görmesinde birçok hasletinin yanı sıra barışsever ve ileri görüşlü olmasının ayırt edici bir yer tuttuğunu ifade eden Sekizkök, Atatürk'ün "Yurtta sulh, cihanda sulh" sözünün iç ve dış politikanın bütünlüğü içerisinde değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Sekizkök, "Bu ilke bir yandan bir milletin kendi ülkesinde huzur ve güven içerisinde var olması diğer yandan bütün milletlerin birlikte barış ve huzur ortamında yaşaması hedefini, başka bir anlatımla uluslararası barış ve güvenliğin bölünmezliğini ifade eder." diye konuştu.

Atatürk'ün eğitim gördüğü zengin kültürel atmosferiyle hemhal olduğu bu toprakların iki ülke arasında dostluk köprüsü oluşturan ve bu ülkenin kurucu halklarından olan Kuzey Makedonya Türk toplumunun vatanı olduğunu aktaran Sekizkök, köklü tarih ve ortak kültürün iki ülke halkları için bir zenginlik kaynağı olmasından daima iftihar ettiklerini vurguladı.

"Mustafa Kemal Atatürk, Kuzey Makedonya ile Türkiye arasında dostluk köprüsü kurdu"

Kuzey Makedonya Genelkurmay Başkan Yardımcısı Nuredin de Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak üzere toplandıkları etkinlikte bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Mustafa Kemal Atatürk'ün Kuzey Makedonya ile Türkiye arasında dostluk köprüsü kurduğunu belirten Nuredin, "Bu dostluğa hem tarihi hem de siyasi, ekonomik ve kültürel bağlamda inşa ediyor, değer veriyor ve saygı duyuyoruz." dedi

İki dost ülkenin, 1994 yılında başlayan ve savunma alanında özel anlam taşıyan iş birliğine sahip olduğunu dile getiren Nuredin, ilişkilerin üst düzey personellerinin prestijli Türk askeri eğitim merkezlerinde eğitim almalarıyla başladığını anımsattı.

Geçen yıllarda ortak eğitim ve tatbikatların gerçekleşmesiyle iki ülke orduları arasında karşılıklı ilişki ve güveni sürekli güçlendirdiklerini vurgulayan Nuredin, ordular arasındaki iş birliğinin NATO müttefikleri olarak daha da genişletilerek, orduların ittifak içindeki müşterek çalışabilirliğinin sağlandığını aktardı.

Nuredin sözlerini, Atatürk'ün "Yurtta sulh, cihanda sulh" sözünü Makedonca ve Türkçe olarak söyleyerek sonlandırdı.

"İki halkı birleştiren büyük karakter Atatürk'ün hatırasını yaşatalım"

Manastır Belediye Başkanı Konyanovski de Anı Odası'nda yaptığı konuşmada, bu etkinliğe ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "İki halkı birleştiren büyük karakter Atatürk'ün hatırasını yaşatalım." mesajını paylaştı.

Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Albay Serkan Çakır da Kuzey Makedonya'nın Türk kültür hayatındaki yeri ve öneminin çok büyük olduğuna dikkati çekti.

İki ülke arasındaki güçlü bağın oluşmasında Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün payının büyük olduğunu kaydeden Çakır, "Bizler siyasi, tarihi, ekonomik ve sosyo-kültürel açıdan ortak bağlarımızın olduğu dost bir ülkede bulunmaktan ve bu toprakların havasını solumaktan dolayı büyük bir heyecan ve mutluluk duyuyoruz." dedi

Konuşmalar ardından davetliler, Atatürk Anı Odası'nı ziyaret etti, Büyükelçi Sekizkök anı defterini imzaladı.