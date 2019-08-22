Atatürk maskı profesyonel dağcılar tarafından temizlendi
1 saat önce
İZMİR'de bulunan dünyanın onuncu, Türkiye'nin ise en büyük rölyefi olan Atatürk Maskı'nda bakım çalışması başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 12:00 Kaynak: DHA
İZMİR'de bulunan dünyanın onuncu, Türkiye
'nin ise en büyük rölyefi olan Atatürk Maskı'nda bakım çalışması başlatıldı. Profesyonel dağcılar, dev maskta oluşan kirlenmeleri temizledi. Buca
'nın Çaldıran
Mahallesi sırtlarından tüm İzmir
'i kucaklayan 42 metre yüksekliğindeki Atatürk Maskı'nda, yağmur ve güneşin etkisiyle yaşanan yıpranmalara karşın gerçekleştirilen bakım ve boyama çalışmalarının ardından, doğal yollarla yaşanan kirlenmelere karşı temizlik işlemi yapıldı. Heykelin bakımı için görevlendirilen profesyonel dağcılık ekibi, bir hafta boyunca maskın her noktasında detaylı bir çalışma yaptı. Çalışma kapsamında, Atatürk Maskı'nın kaş bölgesine kuşlar tarafından yuva yapıldığı tespit edildi. Kuşlardan kalan pislikleri heykele zarar vermeden temizlemek için özveriyle çalışmalarını yürüten ekip, maskın kaş, kulak ve yanak bölgelerine ulaşmak için özel dağcılık malzemelerini kullandı. Heykelin zarar gören yerlerini özel ekipmanlar aracılığıyla temizleyen profesyonel dağcılar daha sonra, kuşların yuva yapılabileceği noktalarda benzer sorunların yaşanmaması için heykelin görüntüsünü etkilemeyecek ekipmanlar yerleştirerek önlem aldı.
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