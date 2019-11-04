Son Dakika Haberleri: Atatürk müzesini ziyaret edenler gözyaşlarına hakim olamadı
Son Dakika Yaşam Atatürk müzesini ziyaret edenler gözyaşlarına hakim olamadı

Atatürk müzesini ziyaret edenler gözyaşlarına hakim olamadı

7 saat önce

İzmit Belediyesi tarafından açılan dünyanın Atatürk müzesini gezen ziyaretçiler duygusal anlar yaşadı.

Atatürk müzesini ziyaret edenler gözyaşlarına hakim olamadı, System.String[]

İzmit Belediyesi tarafından açılan dünyanın Atatürk müzesini gezen ziyaretçiler duygusal anlar yaşadı.


İzmit Belediyesi'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında İzmit'e getirdiği Atatürk müzesine vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Müzeyi ziyaret eden Mustafa Kemal Atatürk'ün yakın koruması Mahmut Saraçoğlu'nun kızı Ülkü Yücebalkan gözyaşlarına hakim olamadı. Ziyaretçilerin duygu dolu anlar yaşadığı müzeyi ziyaret eden Ülke Yücebalkan, "Benim babam Mahmut Saraçoğlu, Atatürk'ün özel korumasıydı. Hem Florya Köşkünde hem Çankaya'da her yerde onunla berabermiş. Babam Atatürk kelimesi geçtiğinde ağlardı. Bizi o duygularla büyüttü. Bizim kendi evimizde bizim fotoğraflarımızdan çok Atatürk'ün fotoğrafları vardı. Atatürk'ü, Atatürk'ün dışında bir dedem olarak düşündüm ve hala öyle düşünürüm. Benim adım Ülkü, Atatürk'ün manevi kızından dolayı Ülkü'dür. Babam Ülkü'yü çok seviyormuş o nedenle benim adım Ülkü koymuş" dedi. - KOCAELİ

Mustafa Kemal Atatürk, İzmit Belediyesi, İzmit, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 10:32 Kaynak: İHA
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