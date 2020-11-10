Atatürk Nazilli'de törenle anıldı - Son Dakika

Atatürk Nazilli'de törenle anıldı

10.11.2020 11:21
Atatürk Nazilli'de törenle anıldı, System.String[]

Vefatının 82. yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk Nazilli'de törenlerle anıldı.

Vefatının 82. yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk Nazilli'de törenlerle anıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması, şiirlerin okunması, günün anlam ve önemini belirten konuşmaların yapılması ile devam etti.

İstasyon Meydanı'nda düzenlenen törene Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Cumhuriyet Başsavcısı Murat Dilsiz, Ağır Ceza Mahkemesi ve Adalet Komisyonu Başkanı Menduh Yalvaç, Baro Temsilcisi Av. Emel Şahin, İlçe Jandarma Komutanı J. Binbaşı Hakdan Öztürk, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmal Şimşek, meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, gaziler, muhtarlar, dernek ve STK temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Günün anlam ve önemine ilişkin İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Şimşek'in konuşmasının ardından Nazilli Fen Lisesi öğrencisi Sultan Aydın ve Muharip Gaziler Derneği Başkanı Hasan Karataş Atatürk ve 10 Kasım konulu şiir okudu.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dünya tarihinde büyük bir iz bıraktığını ifade eden Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; "Büyük önderler, tarihte çığır açmış insanlar yaptıklarıyla, fikirleriyle, eylemleri ile ölümsüz hale gelir. 82 yıl sonra özlemle, hüzünle ama içimizdeki heyecanla O'nu anıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bayrağı altında yaşıyorsak, Anadolu'da varlığımızı sürdürüyorsak Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının sayesindedir. Kurmuş olduğu Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. Cumhuriyetimizin kurucusu, bağımsızlığımızın mimarı, fikirlerinden, eserlerinden ve cesaretinden aldığımız güçle; yolundan hiç ayrılmayacağımız Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 82. Yılında minnet, rahmet ve özlemle anıyor, aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyorum" diye konuştu.

İlçe genelinde şiir, resim ve kompozisyon dalında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediyeleri protokol üyeleri tarafından takdim edilmesinin ardından program sona erdi. - AYDIN

Atatürk Nazilli'de törenle anıldı
Atatürk Nazilli'de törenle anıldı
Atatürk Nazilli'de törenle anıldı
Atatürk Nazilli'de törenle anıldı

Mustafa Kemal Atatürk, Kürşat Engin Özcan, Nazilli, Atama, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Atatürk Nazilli'de törenle anıldı - Son Dakika


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