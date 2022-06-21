Atatürk Olimpiyat Stadı'nın karşısındaki alanda esrarengiz ölüm! Ensesinden vurularak öldürülmüş bir erkek cesedi bulundu - Son Dakika
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Atatürk Olimpiyat Stadı'nın karşısındaki alanda esrarengiz ölüm! Ensesinden vurularak öldürülmüş bir erkek cesedi bulundu

21.06.2022 09:54

Başakşehir'deki Olimpiyat Stadı'nın karşısındaki ağaçlık alanda ensesinden vurularak öldürülen bir erkek cesedi bulundu. Hayatını kaybeden adamın kimliği tespit edilemedi.

Başakşehir Olimpiyat Stadı karşısındaki ağaçlık alanın karşısındaki yoldan geçerken bir erkek cesedi gören vatandaşlar durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri cesedin etrafını emniyet şeridi ile kapattı. Olay yeri inceleme polisleri ise cesette incelemeler yaptı. Yapılan inceleme sonrası, cesedin ensesinde bir tane kurşun yarası ve vücudunda darp izleri olduğu görüldü. Üzerinden kimlik çıkmayan ceset gerekli tetkikler yapılmak üzere 112 ekipleri tarafından Çam Sakura Hastanesi'ne kaldırıldı.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nın karşısındaki ağaçlık alanda kafasından vurularak öldürülmüş bir erkek cesedi bulundu

POLİS EKİPLERİ CESET ÇEVRESİNDE DELİL ARADI

Öldürülen cesedin üzerinde kimlik çıkmazken, yüz tanıma sistemi ile de cesedin kimliği belirlenemedi. Şahsın terliği ve montu etrafa savrulurken, beton bloğun üzerindeki kan polis ekiplerini şüpheye düşürdü. Çevrede delil arayan polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nın karşısındaki ağaçlık alanda kafasından vurularak öldürülmüş bir erkek cesedi bulundu

ENSESİNDEN SİLAHLA VURUP YOL KENARINA ATMIŞLAR

Ağaçlık alanda bulunan cesette yapılan incelemeler sonrasında cesedin ensesinden vurulduğu görüldü. Yol kenarına atıldıktan sonra biraz sürüklenen şahsın, terliklerinin ayaklarından çıktığı belirlendi.

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Atatürk Olimpiyat Stadı, Başakşehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Atatürk Olimpiyat Stadı'nın karşısındaki alanda esrarengiz ölüm! Ensesinden vurularak öldürülmüş bir erkek cesedi bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Atatürk Olimpiyat Stadı'nın karşısındaki alanda esrarengiz ölüm! Ensesinden vurularak öldürülmüş bir erkek cesedi bulundu - Son Dakika
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