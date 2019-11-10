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Son Dakika 3. Sayfa Atatürk, ölüm yıl dönümünde KKTC'de anıldı

Atatürk, ölüm yıl dönümünde KKTC'de anıldı

6 saat önce

Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 81'inci yıl dönümünde KKTC'de törenle anıldı.

Atatürk, ölüm yıl dönümünde KKTC'de anıldı, System.String[]

Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 81'inci yıl dönümünde KKTC'de törenle anıldı.


Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ölümünün 81'inci yıl dönümünde KKTC'de düzenlenen törenle anıldı. Törene Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, bazı bakanlar, milletvekilleri, kuvvet komutanları ve sivil yetkililer, siyasi parti başkan ve temsilcileri, üniversite rektör ve temsilcileri, sivil toplum örgütleri, kurum, kuruluş ve okul temsilcileri hazır bulundu.


Protokol sırasına göre anıta çelenklerin sunulmasının ardından KKTC genelinde sirenler eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu, bayraklar göndere çekilerek yarıya indirildi. Tören, Anıt Özel Defteri'nin imzalanmasıyla sona erdi. Atatürk Anıtı önündeki törenin ardından Atatürk Kültür Merkezi'ndeki anma etkinliğine geçildi. - LEFKOŞA

Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye, Kıbrıs, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 12:32 Kaynak: İHA
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