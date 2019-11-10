Son Dakika Haberleri: Atatürk ölüm yıl dönümünde Sivrihisar'da da anıldı
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Atatürk ölüm yıl dönümünde Sivrihisar'da da anıldı

6 saat önce

Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yıl dönümünde Sivrihisar'da anma programları düzenlendi.

Atatürk ölüm yıl dönümünde Sivrihisar'da da anıldı, System.String[]

Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yıl dönümünde Sivrihisar'da anma programları düzenlendi.


Hükümet Meydanında başlayan anma programında Sivrihisar Kaymakamı Alparslan Kılıç, Hava Meydan Komutanı Albay Ali İnci ve Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü Atatürk anıtına çelenk sundu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Sivrihisar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde anma etkinlikleri gerçekleşti. Atatürk'ün hayatını anlatan video gösterimi, Yunusemre Anadolu ve Cumhuriyet İlkokulu öğrencilerinin hazırladıkları şiir ve gösterileri büyük alkış aldı. Sivrihisar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin oratoryo gösterisiyle sona eren Atatürk'ü anma etkinliklerinin ardından, 81'inci yıl Atatürk Hatıra Korusu'nun açılışı ve fidan dikimi gerçekleştirildi.


Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü ise yaptığı konuşmada, "Türkiye Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü kaybetmenin acısını ilk günkü gibi derinden hissediyoruz. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve özlemle anarken, vatan için şehit düşen tüm kahramanlarımızı da rahmetle anıyor ve aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum" dedi. - ESKİŞEHİR

Mustafa Kemal Atatürk, Hamid Yüzügüllü, Sivrihisar, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 02:16 Kaynak: İHA
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