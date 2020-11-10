Atatürk ölüm yıldönümünde törenle anıldı - Son Dakika

Türkiye Cumhuriyet'inin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk Manyas'ta da törenle anıldı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ebediyete intikalinin 82. yıl dönümünde Manyas Cumhuriyet Meydanında düzenlenen törenle anıldı. Atatürk Anıtına çelenk sunumu ile başlayan tören Ata'nın ölüm saati olan 09.05'te siren sesleriyle birlikte iki dakikalık saygı duruşunda bulunuldu, bu arada gönderdeki bayrağımız yarıya indirildi. İstiklal Marşının okunması sonrası günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yapan Atatürk Ortaokulu Türkçe öğretmeni Gültekin Öksüz "Mustafa Kemal Atatürk, savaşlarda ki başarılarıyla büyük bir asker, yönetimiyle büyük bir devlet adamı, görüşlerinde ki sağlamlık, doğruluk, geçerlilik ile uluslararası ilişkilerde güvenilirlik, barış ve insan severlik değerleri ile de evrensel bir şahsiyettir" dedi. Konuşmalardan sonrası öğrenciler Atatürk ile ilgili şiirlerini okudular ve tören sona erdi. - BALIKESİR