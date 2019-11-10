Son Dakika Haberleri: - Atatürk, ölümünün 81. yıl dönümünde Afganistan'da anıldı
Son Dakika Güncel - Atatürk, ölümünün 81. yıl dönümünde Afganistan'da anıldı

- Atatürk, ölümünün 81. yıl dönümünde Afganistan'da anıldı

7 saat önce

- Atatürk, ölümünün 81. yıl dönümünde Afganistan'da anıldıKABİL - Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 81'inci yıl dönümünde Afganistan'ın başkenti Kabil'de düzenlenen törenle anıldı.

- Atatürk, ölümünün 81. yıl dönümünde Afganistan'da anıldı

KABİL - Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 81'inci yıl dönümünde Afganistan'ın başkenti Kabil'de düzenlenen törenle anıldı.

Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 81. yıl dönümünde Afganistan'da Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği'nde düzenlenen törenle anıldı. Anma etkinliğinde saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Törende konuşma yapan Büyükelçi Oğuzhan Ertuğrul, "İşgal vardı, eziyet vardı, çile vardı. Her doğan gün karanlıktı. Bir mum yakan olsa, ardından yürüyecekti Türk insanı. İşte böyle bir günde güneş gibi doğdu Türk milletinin üzerine Atatürk. Milletinin önüne çağdaş uygarlığa giden aydınlık yollar açtı. Türk ulusu ülkesine ve insanına aşık bu önderde, vatan sevgisini gördü. Milletine insanca yaşamı sunan eşsiz bir lider gördü" dedi.

- Atatürk, ölümünün 81. yıl dönümünde Afganistan'da anıldı

Mustafa Kemal Atatürk, Afganistan, Kabil, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 12:11 Kaynak: İHA
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