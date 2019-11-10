Son Dakika Haberleri: Atatürk ölümünün 81. yılında anıldı
Son Dakika Güncel Atatürk ölümünün 81. yılında anıldı

Atatürk ölümünün 81. yılında anıldı

6 saat önce

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ebediyete intikalinin 81'inci yıl dönümünde Balıkesir'de de anıldı.

Atatürk ölümünün 81. yılında anıldı, System.String[]

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ebediyete intikalinin 81'inci yıl dönümünde Balıkesir'de de anıldı.


Anma töreni Atatürk Anıtı'nda Vali Ersin Yazıcı, Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Kemal Turan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın anıta çelenk sunumuyla başladı. Protokolün çelenklerinin ardından siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları ve dernekler anıta çelenk koydu. Saatler 09.05'i gösterdiğinde siren sesleri eşliğinde saygı duruşu gerçekleştirildi. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla anıttaki tören sona erdi. - BALIKESİR

Mustafa Kemal Atatürk, Balıkesir, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 09:47 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ünlü isimler 10 Kasım paylaşımlarıyla duygulandırdı
Atatürk'ün doğum tarihi yanlış yazıldı! Sosyal medyadan tepki yağdı Anıtkabir'e ziyaretçi akını! Binlerce kişi Büyük Önder Atatürk'ü andı Futbolcular maç oynanırken 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2019 16:31:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Atatürk ölümünün 81. yılında anıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]