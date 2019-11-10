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Atatürk ölümünün 81. yılında Balıkesir'de anıldı

7 saat önce

Atatürk ölümünün 81. yılında Balıkesir'de anıldıBALIKESİR - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ebediyete intikalinin 81'inci yıl dönümünde Balıkesir'de de anıldı.

Atatürk ölümünün 81. yılında Balıkesir'de anıldı

BALIKESİR - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ebediyete intikalinin 81'inci yıl dönümünde Balıkesir'de de anıldı.

Anma töreni Atatürk Anıtı'nda Vali Ersin Yazıcı, Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Kemal Turan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın anıta çelenk sunumuyla başladı. Protokolün çelenklerinin ardından siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları ve dernekler anıta çelenk koydu. Saatler 09.05'i gösterdiğinde siren sesleri eşliğinde saygı duruşu gerçekleştirildi. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla anıttaki tören sona erdi.

Atatürk ölümünün 81. yılında Balıkesir'de anıldı

Mustafa Kemal Atatürk, Balıkesir, Türkiye, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 10:31 Kaynak: İHA
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