Son Dakika Haberleri: Atatürk ölümünün 81. yılında Karabük'te anıldı
Son Dakika Güncel Atatürk ölümünün 81. yılında Karabük'te anıldı

Atatürk ölümünün 81. yılında Karabük'te anıldı

6 saat önce

Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 81. yılında Karabük'te düzenlenen törenle anıldı.

Atatürk ölümünün 81. yılında Karabük'te anıldı, System.String[]

Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 81. yılında Karabük'te düzenlenen törenle anıldı.


Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81. yılı münasebetiyle Karabük Kent Meydanı'nda çelenk sunumuyla başlayan anma törenine Karabük Valisi Fuat Gürel, Karabük Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Patlak, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Sefa Yılmaz, Karabük Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker, Karabük POMEM Müdürü Zekeriya Çoban, Karabük Baro Başkanı Rıdvan Erdoğan, siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, gaziler, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.


Saat 09.05'te başlayan siren sesiyle birlikte 2 dakikalık saygı duruşunda bulunulması ve Karabük Belediye Bandosu eşliğinde İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Karabük Kent Meydanı'nda gerçekleştirilen tören sona erdi.


100.Yıl Kültür Merkezinde Atatürk ve Cumhuriyet Konulu gösteri ile devam eden anma etkinliklerinde günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı.


Anma programı il genelinde düzenlenen 10 Kasım konulu şiir, resim, kompozisyon ve spor yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesi ile sona erdi - KARABÜK

Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye, Karabük, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 01:59 Kaynak: İHA
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