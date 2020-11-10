Atatürk, ölümünün 82. yılında Didim'de törenle anıldı - Son Dakika

Atatürk, ölümünün 82. yılında Didim'de törenle anıldı

10.11.2020 12:15
Atatürk, ölümünün 82. yılında Didim'de törenle anıldı, System.String[]

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 82. yıldönümünde Aydının Didim ilçesinde düzenlenen törenle anıldı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 82. yıldönümünde Aydının Didim ilçesinde düzenlenen törenle anıldı.

Didim Kent Meydanı'ndaki anma töreninde Didim Kaymakamı Halil Avşar, Didim Garnizon Komutanı Çetin Gülseven, Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, Didim Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Emin Çıplak, siyasiler, Oda başkan ve yöneticileri, STK yöneticileri ile üyeleri ile çok sayıda vatandaş hazır bulundu.

Atatürk anıtına çelenklerin sunulmasının ardından saat 9: 05'te tüm ilçede sirenlerin çalmaya başlaması ile birlikte 2 dakika saygı duruşunda bulunuldu, akabinde İstiklal Marşı okundu.

Çelenk koyma töreninin ardından günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı Atatürk İlkokulu öğretmeni Coşkun Coşkuner gerçekleştirdi. Coşkuner bugünün sıradan bir gün olmadığını ifade ederek "Ülkemizin kurucusu, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün çok sevdiği vatan toprağıyla buluştuğu bir gün bugün. Atatürk asla ölmeyecek bir lider, çünkü onun fikir ve düşünceleri bugün hala aklımızda; 57 yıllık yaşamına bir çok zafer sığdıran bu eşsiz insan tüm zorluklar içerisinde ülkesine ve milletine hizmet etmeyi kendine amaç edinmiş eşsiz bir lider" dedi.

Konuşmaların ardından Atatürk ilkokulu öğrenciler günün anlam ve önemine ilişkin şiirler okudu. Ardından Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 82. yıldönümü dolayısıyla düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye girenlere ödülleri verildi. - AYDIN

Atatürk, ölümünün 82. yılında Didim'de törenle anıldı
Atatürk, ölümünün 82. yılında Didim'de törenle anıldı
Atatürk, ölümünün 82. yılında Didim'de törenle anıldı
Atatürk, ölümünün 82. yılında Didim'de törenle anıldı
Atatürk, ölümünün 82. yılında Didim'de törenle anıldı

Mustafa Kemal Atatürk, Ahmet Deniz Atabay, Cumhuriyet, Didim, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Atatürk, ölümünün 82. yılında Didim'de törenle anıldı - Son Dakika


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