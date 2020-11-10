Atatürk ölümünün 82. yılında Gaziantep'te anıldı - Son Dakika

Gaziantep ve ilçelerinde de Atatürk ölümünün 82. yıl dönümünde anıldı.

10 Kasım 1938 günü saat 09: 05'de Dolmabahçe Sarayında hayata gözlerini yuman Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk Gaziantep'te ve ilçelerde düzenlenen törenlerle anıldı. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması ile başlayan tören saat 09.05'de siren sesiyle birlikte saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam etti. Törene, Gaziantep Valisi Davut Gül, 5.'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, diğer protokol üyeleri ile askeri, adli ve idari erkan temsilcileri katıldı.

Araban ilçesi Hükümet Konağı bahçesinde düzenlenen tören ise Araban ilçesi Kaymakamı Abdulhamit Mutlu ile Araban ilçesi Belediye Başkanı Hasan Doğru'nun Atatürk Anıtına çelenk sunumu ile başlayan tören saat 09.05'de çalan siren eşliğinde Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82'inci yıldönümünde saygı duruşunda bulunuldu İstiklal Marşı okundu. Törene, Araban Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum örgütü temsilcileri, okul müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

İslahiye ve Yavuzeli ilçesinde de düzenlenen törenle Atatürk, ölümünün 82 yıldönümünde anıldı. - GAZİANTEP