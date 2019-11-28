Son Dakika Haberleri: Atatürk Orman Çiftliği arazisi tohumla buluştu
Son Dakika Güncel Atatürk Orman Çiftliği arazisi tohumla buluştu - Son Dakika

Atatürk Orman Çiftliği arazisi tohumla buluştu

6 saat önce

Atatürk Orman Çiftliği arazisi tohumla buluştuANKARA - Ankara Büyükşehir Belediyesi, Mustafa Kemal Atatürk'ün mirası olan Atatürk Orman Çiftliği arazisinde çiftçiye dağıtılmak üzere yem tohumu ekimi gerçekleştirdi.

Atatürk Orman Çiftliği arazisi tohumla buluştu

ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediyesi, Mustafa Kemal Atatürk'ün mirası olan Atatürk Orman Çiftliği arazisinde çiftçiye dağıtılmak üzere yem tohumu ekimi gerçekleştirdi.

3 yıllığına kiralanan arazide, temizleme çalışmalarının ardından hayvan yemi olarak kullanılan macar fiği ve buğday tohumu ekimi yapıldı. Yıllar sonra yapılan ekim sayesinde 2 parsel ve yaklaşık 300 dekarlık arazide, çiftçiye dağıtılmak üzere 21 ton yem tohumu elde edilecek.

Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Yıldırım Şamil Özden, ilk kez bu yıl çiftçiye dağıtılmak üzere Büyükşehir Belediyesi tarafından ekim gerçekleştirildiğini belirterek, şunları vurguladı:

"Sonbaharda en son çiftçimize Macar fiği (yem bitkisi) tohumu dağıttık. Onlar da buğday tohumu ile karıştırıp ekmişti. Şimdi biz de hem buğday tohumu hem de Macar fiği tohumunu karıştırarak bir ekim yaptık. Buradaki 300 dönümde yaklaşık 21 ton Macar fiği ve buğday tohumu karışımı alacağız. Tabi yağış biraz daha fazla olursa hasat için daha iyi olur."

Ankara'da kaba yem (hayvan yemi) açığı olduğunu söyleyen Özden, yapılan bu ekim sayesinde bu açığın kapanacağını ifade etti.

Atatürk Orman Çiftliği arazisi tohumla buluştu

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Mustafa Kemal Atatürk, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 12:36 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mansur Yavaş: Belediyenin eski dönemden 8,5 milyar lira borcu var
Vergi dairesi saldırısı davasında savcı mütalaasını açıkladı Türkiye'den NATO'nun Baltık planına bloke: Türkiye'nin talepleri karşılanana kadar geri adım atılmayacak Sayısal Loto'da 7 milyonluk ikramiye bir kişiye çıktı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2019 06:59:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Atatürk Orman Çiftliği arazisi tohumla buluştu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]