Atatürk Orman Çiftliği eski görünümüne kavuşturuldu

Erzurum'da, Adalet Bakanlığının "Denetimli Serbestlik Temiz Çevre Projesi" kapsamında kamu kurumlarında toplum yararına çalışma şartı ile serbest bırakılan hükümlüler ile Oltu Belediyesi ekipleri, Atatürk Orman Çiftliği'nde temizlik çalışması yaptı.

Oltu belediyesi ile merkez Halitpaşa Mahalle Muhtarlığının da destek verdiği çalışma sonucunda daha önce vatandaşların piknik yapmak için kullandığı ve bunun yanında çeşitli organizasyonların da gerçekleştirildiği yaklaşık 500 dönümlük çamlık alandan bir kamyon çöp toplandı.

Görevlilerin 3 saat süren çalışması sonucu eski görünümüne kavuşturulan alanın tekrar halkın hizmetine sunulacağı belirtildi.

Oltu Denetimli Serbestlik Şube Müdür Vekili Mete Güler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, denetimli serbestlik altında bulunan 8 hükümlü ile söz konusu alanda temizlik ve bakım çalışmalarını gerçekleştirdiklerini aktararak, "Amacımız, kamu yararına çalışan hükümlülerimizin sosyal sorumluluklar ile topluma ve kamuya yararlarının artırılmasıdır." dedi.

Halitpaşa Mahallesi Muhtarı Orhan Kul ise mahalledeki bu alanın çok kötü durumda olduğunu ancak yapılan çalışma ile bu görüntüsünden kurtarıldığını dile getirerek, "Şimdi pırıl pırıl oldu. Halkımız gönül rahatlığıyla piknik yapabilirler." ifadelerini kullandı.