Atatürk Orman Çiftliği'nde yeniden tarım yapılmaya başlandı - Son Dakika

Atatürk Orman Çiftliği'nde yeniden tarım yapılmaya başlandı

10.11.2020 14:35
Atatürk Orman Çiftliği'nde yeniden tarım yapılmaya başlandı, System.String[]

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından 3 yıllığına kiralanan Atatürk Orman Çiftliği arazisinde tarım yeniden başladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından 3 yıllığına kiralanan Atatürk Orman Çiftliği arazisinde tarım yeniden başladı. Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Fazıl Köremezli, "Yetiştirilen ürünleri Ankara'da hayvancılıkla uğraşan çiftçilerimize balyalar halinde ücretsiz olarak dağıtımını gerçekleştireceğiz" dedi.

Atatürk Orman Çiftliği'ne Macar fiği tohumu ekimi yapan Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, mayıs ayında hasadı yapılacak ürünleri hayvancılıkla uğraşan Başkentli çiftçilere hibe olarak dağıtacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Mustafa Kemal Atatürk'ün mirası olan Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) arazisinde tarım üretimine devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın kırsal kalkınma projeleri arasında önemli bir yere sahip olan ve 3 yıllığına kiralanan Atatürk Orman Çiftliği arazisinde uzun yıllardan sonra tarım yapmaya başladı. Proje dahilinde Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı arazide hayvancılıkta kullanılan Macar fiği tohumu ekimi gerçekleştirdi. Atatürk Orman Çiftliği arazisine hayvan yemi olarak da kullanılan Macar fiği ekimi yapan Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, elde edilecek yemi hayvancılıkla uğraşan Başkentli çiftçilere hibe olarak dağıtacak.

Hem üreticilere destek olmayı hem de Başkent ekonomisini kalkındırmayı amaçlayan Büyükşehir Belediyesi ayrıca 10 Kasım'da ekimi tamamlanan ve 130 ton yem elde edilmesi hedeflenen Macar fiğini balyalar halinde ve eşit bir şekilde çiftçilere ücretsiz ulaştıracak. Başkent'te kırsal kalkınmayı geliştirmeye yönelik tarım projelerine ağırlık veren Büyükşehir Belediyesi, Atatürk Orman Çiftliği arazisinde 300 dekarlık alanın 174 dekarına ekilen Macar fiği tohumunun hasadını ise mayıs ayında yapılacak.

Macar fiği ekerek kent genelinde hayvancılık yapan çiftçilerin ekonomisine destek olmayı amaçladıklarını vurgulayan ve arazide önümüzdeki yıl sebze yetiştirmeyi planladıklarını açıklayan Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Fazıl Köremezli, şunları söyledi:

"Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak Atatürk Orman Çiftliği'nin 300 dönümlük kısmını kiralamıştık. Bu arazide geçen sene ilk kez ekim ve hasat gerçekleştirmiştik. Bu sene yine hayvan yemi olarak kullanılmak üzere Macar fiği ekimi yapıyoruz. Yetiştirilen ürünleri Ankara'da hayvancılıkla uğraşan çiftçilerimize balyalar halinde ücretsiz olarak dağıtımını gerçekleştireceğiz. 300 dönümlük arazinin 174 dönümünde Macar fiği ekimi yaptık geri kalan kısmında da önümüzdeki yıl Atatürk Orman Çiftliği'nin ruhuna uygun şekilde sebze yetiştirmek istiyoruz. Yetiştirilen sebzeleri de Başkentlilerin bu araziye gelip hasadı görmelerini ve elde edilen organik ürünleri almalarıyla ilgili bir çalışma yapıyoruz." - ANKARA

Atatürk Orman Çiftliği'nde yeniden tarım yapılmaya başlandı
Atatürk Orman Çiftliği'nde yeniden tarım yapılmaya başlandı
Atatürk Orman Çiftliği'nde yeniden tarım yapılmaya başlandı
Atatürk Orman Çiftliği'nde yeniden tarım yapılmaya başlandı
Atatürk Orman Çiftliği'nde yeniden tarım yapılmaya başlandı
Atatürk Orman Çiftliği'nde yeniden tarım yapılmaya başlandı

Mustafa Kemal Atatürk, Büyükşehir Belediyesi, Ankara, Tarım, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Atatürk Orman Çiftliği'nde yeniden tarım yapılmaya başlandı - Son Dakika


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