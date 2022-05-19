Atatürk posterlerini yırtanları 2 genç engelledi - Son Dakika
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Atatürk posterlerini yırtanları 2 genç engelledi

19.05.2022 11:47
Atatürk posterlerini yırtanları 2 genç engelledi

AVCILAR'da billboardlardaki Atatürk posterleri yırtanlar 2 genç tarafından engellendi.

AVCILAR'da billboardlardaki Atatürk posterleri yırtanlar 2 genç tarafından engellendi.

Olay, Merkez Mahallesi Havuz Meydanı'nda yaşandı. İddiaya göre, billboardlardaki Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının posterleri iki kişi tarafından çekilerek yırtıldı.

Bu sırada yoldan geçen lise öğrencileri Ahmet Gülhan ile Eyüp Yıldırım, posterleri yırtanlara  tepki gösterdi. Posterleri yırtanlar ise  "Elimiz çarptı" yanıtını verdi. Öğrenciler ile posteri yırtanlar arasında tartışma yaşandı. Yoldan geçenlerin  ayırması üzerine posterleri yırtan kişiler koşarak kaçtı. İhbar üzerine Avcılar Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ile Güvenlik Büro Amirliği ekipleri kısa sürede olay yerine geldi.  Polis ekipleri bölgedeki güvenlik kamera kayıtlarını tek tek inceleyerek Atatürk posterlerini yırtıp kaçtıkları iddia edilen şüphelileri tespit ederek yakalamak için kapsamlı çalışma başlattı. Belediye yetkilileri de yırtılan posterlerin kısa süre içerisinde yenileri ile değiştirileceğini söyledi.


Atatürk posterlerini yırtanları 2 genç engelledi
Atatürk posterlerini yırtanları 2 genç engelledi
Atatürk posterlerini yırtanları 2 genç engelledi
Atatürk posterlerini yırtanları 2 genç engelledi
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Kaynak: DHA

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