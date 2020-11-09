Atatürk posterleriyle donatılan kahvehanede saatler her zaman 9'u 5 geçiyor - Son Dakika

Atatürk posterleriyle donatılan kahvehanede saatler her zaman 9'u 5 geçiyor

09.11.2020 11:11
Atatürk posterleriyle donatılan kahvehanede saatler her zaman 9'u 5 geçiyor, System.String[]

Bursa'da yaşayan 85 yaşındaki Hayrettin Doğru'nun Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün resim ve fotoğraflarıyla donattığı kahvehanesinde saatler, 28 yıldır 09.05'e ayarlanmış şekilde duruyor.

Bursa'da yaşayan 85 yaşındaki Hayrettin Doğru'nun Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün resim ve fotoğraflarıyla donattığı kahvehanesinde saatler, 28 yıldır 09.05'e ayarlanmış şekilde duruyor.

Merkez Osmangazi ilçesine bağlı kırsal Seç Mahallesi'nde, 1992'den beri kahvehanenin duvarlarına çok sayıda Atatürk posteri asan Doğru, Atatürk sevgisini mekana yansıtıyor.

İş yerindeki 11 masa saati ile 1 duvar saatini de Atatürk'ün ölüm saati 09.05'e ayarlayan Doğru, kahvehanesinde Ata'ya olan saygısını her daim gösteriyor.

Hayrettin Doğru, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kahvehaneyi Yunan işgalinde köyden kaçmayan dedesinin anısına düzenlediğini söyledi.

Atatürk sevgisini kahvehanenin duvarlarında ifade ettiğini anlatan Doğru, şöyle konuştu:

"Bulduğum bütün Atatürk resimlerini getirdim. Milli Eğitim'de 25 sene hizmet verdim. Çoğunu o dönem biriktirdim. Bunu 1992'den beri sürdürüyorum. Atatürk'ü hayattaki kimseyle değişmem. Memleketimizi kurtarmışlar ve unutulmazlar. Saat 9'u 5 geçe, Atatürk'ün ölüm saati olduğu için tüm saatleri de öyle ayarladım."

"Özel olarak burayı ziyarete geliyorlar"

Doğru'nun oğlu Rifat Doğru da kahvehanenin, köyün en eski binalarından birinde hizmet verdiğini belirterek, "Babam Hayrettin Doğru, Atatürk sevgisi dolayısıyla kahvehaneyi bu şekilde hazırladı. Fotoğrafların bir kısmını kendisi, bir kısmını da başka şehirlerden, ilçelerden Atatürk sevgisi olanlar getirdi. Babam da hazırlayıp kahvehaneye astı." diye konuştu.

Halen Atatürk posterleri asmaya devam ettiklerini aktaran Doğru, "Çok olumlu mesajlar alıyoruz. Zaman zaman çeşitli yerlerden özel olarak burayı ziyarete geliyorlar." dedi.

Muhtar Hüseyin Türe de "Kahvehaneye dışarıdan gelen, fotoğraf çekenler oluyor. Hiç böyle bir yer görmedik, diyenler çok." ifadesini kullandı.

Mustafa Kemal Atatürk, Resim, Bursa, Ölü, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Atatürk posterleriyle donatılan kahvehanede saatler her zaman 9'u 5 geçiyor - Son Dakika


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