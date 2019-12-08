Atatürk, Sabiha Gökçen ve İstanbul havalimanlarından 11 ayda 96 milyon yolcu seyahat etti

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü bu yılın ocak ile kasım ayları arasında, İstanbul'daki havalimanlarından seyahat eden yolcu sayısını açıkladı. Sayı, geçen senenin aynı dönemine göre 1 milyon 235 bin 632 kişi arttı. Kasım ayı itibarıyla 95 milyon 988 bin 89'a yükseldi.



Nisandan itibaren sadece özel seferler ve kargo seferlerinin yapıldığı Atatürk Havalimanı'nda ocak-kasım döneminde 16 milyon 72 bin 534 yolcu seyahat etti. Yolcuların 11 milyon 845 bin 402'si dış hat seferlerini kullandı. Bu dönemde havalimanındaki yolcuların 4 milyon 227 bin 132'si iç hat, 11 milyon 845 bin 402'si dış hat seferlerini kullandı.