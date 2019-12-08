Son Dakika Haberleri: Atatürk, Sabiha Gökçen ve İstanbul havalimanlarından 11 ayda 96 milyon yolcu seyahat etti
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Atatürk, Sabiha Gökçen ve İstanbul havalimanlarından 11 ayda 96 milyon yolcu seyahat etti

6 saat önce

Atatürk Havalimanı, Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı ile İstanbul Havalimanı'ndan ocak-kasım aylarında 95 milyon 988 bin 89 yolcu seyahat etti.

Atatürk, Sabiha Gökçen ve İstanbul havalimanlarından 11 ayda 96 milyon yolcu seyahat etti, System.String[]

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü bu yılın ocak ile kasım ayları arasında, İstanbul'daki havalimanlarından seyahat eden yolcu sayısını açıkladı. Sayı, geçen senenin aynı dönemine göre 1 milyon 235 bin 632 kişi arttı. Kasım ayı itibarıyla 95 milyon 988 bin 89'a yükseldi.


Nisandan itibaren sadece özel seferler ve kargo seferlerinin yapıldığı Atatürk Havalimanı'nda ocak-kasım döneminde 16 milyon 72 bin 534 yolcu seyahat etti. Yolcuların 11 milyon 845 bin 402'si dış hat seferlerini kullandı. Bu dönemde havalimanındaki yolcuların 4 milyon 227 bin 132'si iç hat, 11 milyon 845 bin 402'si dış hat seferlerini kullandı.

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İstanbul Atatürk Havalimanı, İstanbul, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 07:14 
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