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Atatürk, Selanik'te doğduğu evde resmi törenle anılacak - Son Dakika

Atatürk, Selanik'te doğduğu evde resmi törenle anılacak

09.11.2021 14:53
Atatürk, Selanik'te doğduğu evde resmi törenle anılacak

TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün doğduğu Yunanistan'ın Selanik kentindeki ev, ebediyete intikalinin 83'üncü yıl dönümünde ziyaretçi akınına uğradı.

TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün doğduğu Yunanistan'ın Selanik kentindeki ev, ebediyete intikalinin 83'üncü yıl dönümünde ziyaretçi akınına uğradı. Başta Türkiye olmak üzere dünyanın birçok noktasından Atatürk'ün evine gelenler, duygusal anlar yaşadı. Türkiye'nin Selanik Başkonsolosu Efe Ceylan "Randevu usulüyle listemizi oluşturduk. Bunun duyurusunu önceden yapmıştık. Türkiye'den gelen misafirlerimize Atatürk evini gezme imkanı vereceğiz" dedi.

Mustafa Kemal Atatürk'ün doğduğu ev, ebediyete intikalinin 83'üncü yıl dönümünde ziyaretçi akınına uğradı. Yarın yapılacak anma töreni öncesi Atatürk Evi Müzesi'ni ziyaret edenler, duygusal anlar yaşadı.

EV DIŞINA DA EKRAN KURULACAKTürkiye'nin Selanik Başkonsolosu Efe Ceylan, yarın yapılacak anma töreni öncesinde tüm hazırlıkların tamamladığını ifade etti. Koronavirüs tedbirleri altında düzenlenecek ve saat 09.05'te başlayacak törene sınırlı sayıda katılımcı olacağını belirten Ceylan, şunları söyledi: "10 Kasım Atatürk'ü anma törenimiz için hazırlıklarımızı bir süredir devam ettiriyoruz. Küresel pandemi koşulları gereği Yunan hükümetinin aldığı kararlar doğrultusunda törenimizi kısıtlı katılım ile icra etmek mecburiyetindeyiz. 2 metrekareye 1 kişi düşecek ve kişiler arasında 1,5 metre mesafe olacak. ve aşılarını yaptırmış kişilerin katılabileceği bir tören icra etmek durumundayız. Buraya gelecek olan vatandaşlarımızı belirlememiz icap etti. Randevu usulüyle listemizi oluşturduk. Bunun duyurusunu önceden yapmıştık. Yarın buradaki kişilerle anma törenimiz yerel saatle saat 09.05'te başlayacak. Saygı duruşu, İstiklal Marşı ve kısa konuşmalı bir resmi program hazırladık. Bu programın akışına müteakip Atatürk Evi tekrar ziyaretçilere açılacak. Türkiye'den gelen misafirlerimize Atatürk evini gezme imkanı vereceğiz. Başkonsolosumuzun dışında kuracağımız ekranlar ile içerdeki töreni, dışarıdaki ziyaretçilerimize izletme imkanımız olacak."'ÇOK GURURLANDIM, DUYGULANDIM 'İzmir'den Atatürk'ü doğduğu evde anmaya gelen emekli öğretmen Nevin Durla, "Eşimle birlikte geldik. O da öğretmen emeklisi. Çok gururluyuz, iyi ki bizim Ata'mız oldu. İyi ki bizlere cumhuriyeti, kadınlara seçme seçilme hakkını verdi. Her birimiz bu evden çıktı. Bugün öğretmen olduysam, çocuklara bir şey öğretebildiysem; hep atamın sunduğu imkanlar sayesinde. Onun bir evladı olmaktan son derece gururluyum. İlk defa gelip evi gezdim. Çok gururlandım, duygulandım" dedi.'TÜYLERİM DİKEN DİKEN OLDU'

Asil Fuat Düzgüner de İzmir'den geldiğini belirterek, "Manevi duyguyu hissetmek için burada bulunmayı uygun gördük. İzmir'in Atatürk'e olan bağlılığını biliyorsunuz. Önderimiz, başkomutanımız bize Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde yaşamayı armağan eden atamız, burada bulunmayı tercih ettik. Gördüğüm kadarıyla çok güzel bakılıyor; herkese tavsiye ediyorum. Ata'mızı burada da ziyaret etsinler. Tüylerim diken diken oldu. Herkese şiddetle tavsiyem; mutlaka burayı görsünler. Türkiye Cumhuriyeti'nin önemini anlamak için çok önemli. Çok farklı duylar içindeyim. İyi ki doğmuş, iyi ki varmış ve bu ülkeyi armağan etmiş. Kendisine sonsuz minnetlerimi, İzmir ve Türkiye Cumhuriyeti halkı olarak sunmayı bir Türk olarak görev biliyorum. Muhtaç olan kudret asil olanda kanda her zaman mevcut. Ülkemize güvenelim, ülkemizi sevelim" diye konuştu.


Atatürk, Selanik'te doğduğu evde resmi törenle anılacak
Atatürk, Selanik'te doğduğu evde resmi törenle anılacak
Atatürk, Selanik'te doğduğu evde resmi törenle anılacak
Atatürk, Selanik'te doğduğu evde resmi törenle anılacak
Atatürk, Selanik'te doğduğu evde resmi törenle anılacak
Atatürk, Selanik'te doğduğu evde resmi törenle anılacak
Atatürk, Selanik'te doğduğu evde resmi törenle anılacak
Atatürk, Selanik'te doğduğu evde resmi törenle anılacak
Atatürk, Selanik'te doğduğu evde resmi törenle anılacak
Atatürk, Selanik'te doğduğu evde resmi törenle anılacak
Atatürk, Selanik'te doğduğu evde resmi törenle anılacak
Atatürk, Selanik'te doğduğu evde resmi törenle anılacak
Atatürk, Selanik'te doğduğu evde resmi törenle anılacak
Atatürk, Selanik'te doğduğu evde resmi törenle anılacak
Atatürk, Selanik'te doğduğu evde resmi törenle anılacak

Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti, Türkiye, Selanik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Atatürk, Selanik'te doğduğu evde resmi törenle anılacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Atatürk, Selanik'te doğduğu evde resmi törenle anılacak - Son Dakika
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